Hasat dönemi başladı, komandolar sahaya indi: Balıkesir’de eller tetikte nöbet
Zeytinyağı üretim merkezlerinden Balıkesir’de hasat dönemi başladı. Güvenlik güçleri, hasat döneminin başlamasıyla birlikte yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı teyakkuza geçti. Sahaya inen komandolar, zeytin bahçelerinde devriye atıyor.
Türkiye’nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10’unun karşılandığı Balıkesir’de zeytin hasadı başladı.Hasat zamanının gelmesiyle birlikte, jandarma bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştırdı.