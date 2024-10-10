Hasat dönemi başladı, komandolar sahaya indi: Balıkesir’de eller tetikte nöbet

Zeytinyağı üretim merkezlerinden Balıkesir’de hasat dönemi başladı. Güvenlik güçleri, hasat döneminin başlamasıyla birlikte yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı teyakkuza geçti. Sahaya inen komandolar, zeytin bahçelerinde devriye atıyor.

Hasat dönemi başladı, komandolar sahaya indi: Balıkesir’de eller tetikte nöbet - 1

Türkiye’nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10’unun karşılandığı Balıkesir’de zeytin hasadı başladı.

Hasat zamanının gelmesiyle birlikte, jandarma bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hasat dönemi başladı, komandolar sahaya indi: Balıkesir’de eller tetikte nöbet - 2

Kolluk güçleri, Edremit, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık, Havran ve Erdek ilçelerinde mart ayından itibaren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çiftçi Malları Koruma Başkanlıkları, zeytin üreticileri, zeytinyağı fabrikalarının yetkilileri ve zeytin işçilerinin tayfa başlarının katılımıyla güvenlik konusunda toplantı ve bilgilendirme faaliyetleri yaptı.

Hasat dönemi başladı, komandolar sahaya indi: Balıkesir’de eller tetikte nöbet - 3

Jandarma, polis ve ilgili kamu kurumlarının temsilcileri ise üreticiler, zeytinyağı fabrikaları, yol kenarında bulunan tezgahlar ile çarşı ve pazarlarda bulunan satıcıları 1 Ocak’tan bu yana düzenli olarak denetliyor.

Hasat dönemi başladı, komandolar sahaya indi: Balıkesir’de eller tetikte nöbet - 4

Hasadın başladığı bugünlerde zeytin hırsızlıklarının önlenmesine yönelik jandarma asayiş, motosikletli asayiş, komando ve trafik timleri gece ve gündüz devriye faaliyetleri ile ana ve tali yollarda şok asayiş uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Hasat dönemi başladı, komandolar sahaya indi: Balıkesir’de eller tetikte nöbet - 5

KOMANDOLAR SAHADA

Komando timleri tarafından zeytinlik alanlarda zırhlı araçlarla bahçelerde 24 saat nöbet tutulup yaya olarak kontroller sürdürülüyor.

Hasat dönemi başladı, komandolar sahaya indi: Balıkesir’de eller tetikte nöbet - 6

Zeytinliklere giden yollarda, zeytin taşıyan her araç kontrol ediliyor.

Hasat dönemi başladı, komandolar sahaya indi: Balıkesir’de eller tetikte nöbet - 7

Zeytinlik araziler termal kameralar, drone, cayrokopter, insansız hava aracı (İHA) gibi teknik araç ve cihazlarla havadan ve karadan kontrol altında tutuluyor.

Hasat dönemi başladı, komandolar sahaya indi: Balıkesir’de eller tetikte nöbet - 8

Edremit Zeytin ve Zeytinyağı Üretici Dernekleri Federasyon Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, gazetecilere, zeytinin sofraya ulaşmasının ardında bir yıllık emek olduğunu söyledi.

Hasat dönemi başladı, komandolar sahaya indi: Balıkesir’de eller tetikte nöbet - 9

Meyvesi ve yağı son derece değerli bu ürünün korunmasının önemine işaret eden Semerci, “Tarla sahiplerinin her gün başında durmaları mümkün değil. Hırsızlık olaylarıyla üreticiler büyük zararlara uğrayabiliyor. Bunun önlenmesi açısından askerimizi tarlalarımızda görmek bizleri çok mutlu ediyor.” dedi.

Hasat dönemi başladı, komandolar sahaya indi: Balıkesir’de eller tetikte nöbet - 10

Semerci, ürünün çalınmasının, üreticinin emeğinin heba olması anlamına geldiğini vurguladı.

Hasat dönemi başladı, komandolar sahaya indi: Balıkesir’de eller tetikte nöbet - 11
Hasat dönemi başladı, komandolar sahaya indi: Balıkesir’de eller tetikte nöbet - 12
Hasat dönemi başladı, komandolar sahaya indi: Balıkesir’de eller tetikte nöbet - 13
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