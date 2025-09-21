Hasat mevsiminde sona gelindi: Çiftçinin sıfır maliyetli çözümü
Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi'nde, üzüm hasat mevsiminin sonuna gelinirken, bağlarda kuş ve yaban hayvanlarına karşı son nöbetler ses çıkaran düzeneklerle devam ediyor.
Üzüm bağı sahibi çiftçi, tamamen kendi geliştirdiği sıfır maliyetli yöntemle ürününü hasada kadar korumanın mücadelesini veriyor.
Köyde bağcılıkla uğraşan Adnan Özcan, hasadın bu son günlerinde en büyük sorun olan kuşları ve yaban hayvanlarını bağından uzak tutmak için pet şişe gibi atık malzemeleri değerlendirerek yaptığı 'kuş savar' rüzgargülleriyle son nöbetler tutuluyor.