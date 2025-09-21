Hasat mevsiminde sona gelindi: Çiftçinin sıfır maliyetli çözümü

Üzüm bağı sahibi çiftçi, tamamen kendi geliştirdiği sıfır maliyetli yöntemle ürününü hasada kadar korumanın mücadelesini veriyor.



Köyde bağcılıkla uğraşan Adnan Özcan, hasadın bu son günlerinde en büyük sorun olan kuşları ve yaban hayvanlarını bağından uzak tutmak için pet şişe gibi atık malzemeleri değerlendirerek yaptığı 'kuş savar' rüzgargülleriyle son nöbetler tutuluyor.