Hasatta sona yaklaşıldı, yağmur ve çamura rağmen tamamlandı. Ünü dünya çapında

Üreticiler, girdi maliyetlerinin yüksek olmasına rağmen yaş ve kuru üzüm fiyatlarının beklentilerin altında kalmasının hayal kırıklığı oluşturduğunu belirtti. Sarıgöl ve çevresinde sayılı bağlarda örtü altı üzümlerin kaldığı, kalan ürünlerin ise turfanda olarak satılmaya devam ettiği kaydedildi. Önümüzdeki günlerde kesimlerin tamamlanmasıyla sezonun kapanmasının beklendiği belirtildi.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Çiftçinin yılı bitmez, her yıl ‘gelecek yıl inşallah’ diyerek umutla üretime devam eder. Bu yıl üzümde girdi fiyatları çok yüksekti. Buna rağmen yaş ve kuru üzüm fiyatları umulan seviyede olmadı" dedi.