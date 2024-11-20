Haşere ilaçlaması Altay Toprak’ı hayattan kopardı | Acılı anne o geceyi anlattı: Sürünerek balkona çıktım, evin anahtarını eltime attım

İzmir’de bir apartmanda yapılan haşere ilaçlamasında zehirlenerek yaşamını yitiren 1 yaşındaki Altay Toprak’ın acılı annesi Raziye Kınalı, olay gecesi yaşananları anlattı. Önce gıda zehirlenmesi yaşadıklarını sanan anne Kınalı, sürünerek balkona çıktığını ve evin anahtarını balkondan eltisine attığını söyledi. Acılı anne, “Karnımda kaybettiğim bebeklerimden sonra Allah bize Altay Toprak'ı verdi, sağlıklı dünyaya geldi ama yavruma doyamadım.” diyerek gözyaşı döktü.

Haşere ilaçlaması Altay Toprak’ı hayattan kopardı | Acılı anne o geceyi anlattı: Sürünerek balkona çıktım, evin anahtarını eltime attım - 1

İzmir’in Konak ilçesinde bir apartmandaki haşere ilaçlamasının ardından zehirlenerek yaşamını yitiren 1 yaşındaki Altay Toprak’ın annesi Raziye Kınalı, yaşadıkları olayın sorumlularının en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Haşere ilaçlaması Altay Toprak’ı hayattan kopardı | Acılı anne o geceyi anlattı: Sürünerek balkona çıktım, evin anahtarını eltime attım - 2

Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak’ta tahtakurusu için 12 Kasım’da yapılan ilaçlama sonrası zehirlenerek ölen ve 15 Kasım’da Pınarbaşı Mezarlığı'nda defnedilen Altay Toprak’ın annesi Raziye ve babası Recep Kınalı, AFAD ekiplerinin çalışmasının ardından evlerine geri döndü.

Çift, büyük üzüntü yaşasa da olaydan 8 gün sonra geldikleri evlerinde ilk olarak Altay Toprak'ın anılarıyla buluştu.
Haşere ilaçlaması Altay Toprak’ı hayattan kopardı | Acılı anne o geceyi anlattı: Sürünerek balkona çıktım, evin anahtarını eltime attım - 3

SÜRÜNEREK ÇIKTIĞI BALKONDA EVİN ANAHTARINI ELTİSİNE ATTI

Anne Raziye Kınalı, olay gecesi Altay Toprak’ın diş ağrısı nedeniyle rahatsızlandığını düşündüklerini söyledi.

Zehirlenme etkilerini ilk önce Altay Toprak'ta gördüklerini belirten Kınalı, şöyle konuştu:

“Eşim gıdadan zehirlendiğimizi tahmin etti. Eşim abisini aradı, eltim geldi. Evin zili çalışmıyordu, eşim 'yengem geldi' dedi ama 'Benim halim yok anahtarı veremem' dedim.

Eşim ben de 'Kalkamıyorum' dedi. 'Allah'ım bana güç kuvvet ver anahtarı atayım' diye dua ettim.

Sürüne sürüne balkona giderek anahtarı eltime attım. Eltim kapıyı açarak içeri girdi.

Eltime 'Kalkacak halimiz yok, ne olur Toprak'ı hastaneye yetiştir' dedim çünkü nefes alması hızlanmıştı.”
Haşere ilaçlaması Altay Toprak’ı hayattan kopardı | Acılı anne o geceyi anlattı: Sürünerek balkona çıktım, evin anahtarını eltime attım - 4

Anne Kınalı, geçmişte 4 bebeğini hamilelik sürecinde kaybettiğini ve yıllarca özel hastanelerde tedavi gördüğünü kaydetti.

Eşiyle 2019'da evlendiğini ve ilk bebek heyecanını bir sene sonra yaşadıklarını dile getiren Kınalı, şunları anlattı:

“Genetik testi yaptırdık, bebeklerimin karnımda ölmesiyle ilgili bir şey çıkmıyordu. İlk çocuğumuz 6 aylıktı, bir sıkıntısı yoktu. Her şey normal gidiyordu, renkli ultrason çekerken 'Kalbi durmuş' dediler. Diğeri ise 2 aylıktı, hiç kalp atışını dinleyemedik. En son ikizlere hamileydim. Onların da 3 aylıkken kalbi durdu. Karnımda kaybettiğim 4 bebeğimden sonra Allah bize Altay Toprak'ı verdi, sağlıklı dünyaya geldi ama yavruma doyamadım.

Altay Toprak çok farklıydı, benim arkadaşımdı ve evde hep oyunlar oynardık. Çok akıllı bir çocuktu beni hiç yormadı. Toprak'ın küçücük kalbi dayanamadı. Yaşadığımız bu son olayda sorumluların en ağır cezayı almalarını istiyorum. Adalet onların peşini bırakmasın.”
Haşere ilaçlaması Altay Toprak’ı hayattan kopardı | Acılı anne o geceyi anlattı: Sürünerek balkona çıktım, evin anahtarını eltime attım - 5

NE OLMUŞTU? 

İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda haşere ilaçlamasının ardından 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı zehirlenerek hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 3 kişi tedavileri sonrası taburcu edilirken bina da boşaltılmıştı.

Haşere ilaçlaması Altay Toprak’ı hayattan kopardı | Acılı anne o geceyi anlattı: Sürünerek balkona çıktım, evin anahtarını eltime attım - 6

Gözaltına alınan şüphelilerden ilaçlamayı yapan ziraat mühendisi B.Ö. (47) ile ilaçlamaya yardımcı olan çalışan E.G. (44) tutuklanmış, işe aracılık eden E.G. (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Haşere ilaçlaması Altay Toprak’ı hayattan kopardı | Acılı anne o geceyi anlattı: Sürünerek balkona çıktım, evin anahtarını eltime attım - 7
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