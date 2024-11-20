Haşere ilaçlaması Altay Toprak’ı hayattan kopardı | Acılı anne o geceyi anlattı: Sürünerek balkona çıktım, evin anahtarını eltime attım
İzmir’de bir apartmanda yapılan haşere ilaçlamasında zehirlenerek yaşamını yitiren 1 yaşındaki Altay Toprak’ın acılı annesi Raziye Kınalı, olay gecesi yaşananları anlattı. Önce gıda zehirlenmesi yaşadıklarını sanan anne Kınalı, sürünerek balkona çıktığını ve evin anahtarını balkondan eltisine attığını söyledi. Acılı anne, “Karnımda kaybettiğim bebeklerimden sonra Allah bize Altay Toprak'ı verdi, sağlıklı dünyaya geldi ama yavruma doyamadım.” diyerek gözyaşı döktü.
İzmir’in Konak ilçesinde bir apartmandaki haşere ilaçlamasının ardından zehirlenerek yaşamını yitiren 1 yaşındaki Altay Toprak’ın annesi Raziye Kınalı, yaşadıkları olayın sorumlularının en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi.