Haşere ilaçlaması Altay Toprak’ı hayattan kopardı | Acılı anne o geceyi anlattı: Sürünerek balkona çıktım, evin anahtarını eltime attım

Anne Kınalı, geçmişte 4 bebeğini hamilelik sürecinde kaybettiğini ve yıllarca özel hastanelerde tedavi gördüğünü kaydetti.

Eşiyle 2019'da evlendiğini ve ilk bebek heyecanını bir sene sonra yaşadıklarını dile getiren Kınalı, şunları anlattı:

“Genetik testi yaptırdık, bebeklerimin karnımda ölmesiyle ilgili bir şey çıkmıyordu. İlk çocuğumuz 6 aylıktı, bir sıkıntısı yoktu. Her şey normal gidiyordu, renkli ultrason çekerken 'Kalbi durmuş' dediler. Diğeri ise 2 aylıktı, hiç kalp atışını dinleyemedik. En son ikizlere hamileydim. Onların da 3 aylıkken kalbi durdu. Karnımda kaybettiğim 4 bebeğimden sonra Allah bize Altay Toprak'ı verdi, sağlıklı dünyaya geldi ama yavruma doyamadım.

Altay Toprak çok farklıydı, benim arkadaşımdı ve evde hep oyunlar oynardık. Çok akıllı bir çocuktu beni hiç yormadı. Toprak'ın küçücük kalbi dayanamadı. Yaşadığımız bu son olayda sorumluların en ağır cezayı almalarını istiyorum. Adalet onların peşini bırakmasın.”