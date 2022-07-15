Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda mezar taşlarını kırdılar

Haberler - DHA 15.07.2022 - 10:56 | Son Güncelleme : 15.07.2022 - 11:52
İstanbul Beyoğlu'ndaki Hasköy Mezarlığı'na gece yarısı giren saldırganlar mezar taşlarını kırdı. Polis olay yerine gelerek mezarlıkta incelemelerde bulundu.
Çıksalın'daki Hasköy Yahudi Mezarlığı'nın güvenlik görevlisi, sabah saatlerinde devriye görevi yaparken, birçok mezarın tahrip edildiğini fark etti. Görevlinin haber vermesi üzerine gelen polis çok sayıda mezarın zarar gördüğünü tespit etti.
Saldırının duyulmasının ardından polis mezarlıkta incelemelerde bulundu. Mezarların, 'yastık' denilen mezar taşlarının yerinden sökülüp, koçbaşı gibi kullanılarak tahrip edildiği ortaya çıktı.
Türkiye Hahambaşılığı Vakfı sosyal medya hesaplarından, "Hasköy Mezarlığımıza gece yarısı girilmiş, 36 tane mezar taşımız tahrip edilmiştir. Konu tüm resim ve gece kayıtları ile ilgili makamlara iletilmiş olup, bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, saldırıya tepki göstererek "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Faillerin bulunması için ilgili birimler harekete geçti. Kutsal değerlere saldıran ve toplumumuzda fitne ve husumet tohumları ekmeye çalışanlara asla müsade etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.