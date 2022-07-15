Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda mezar taşlarını kırdılar

Beyoğlu'nda bulunan Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda 36 mezar taşı kırıldı. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı saldırıyı, "Bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz" açıklamasıyla duyurdu.

Haberler - DHA 15.07.2022 - 10:56 | Son Güncelleme : 15.07.2022 - 11:52

Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda mezar taşlarını kırdılar - 1

İstanbul Beyoğlu'ndaki Hasköy Mezarlığı'na gece yarısı giren saldırganlar mezar taşlarını kırdı. Polis olay yerine gelerek mezarlıkta incelemelerde bulundu.

Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda mezar taşlarını kırdılar - 2

Çıksalın'daki Hasköy Yahudi  Mezarlığı'nın güvenlik görevlisi, sabah saatlerinde devriye görevi yaparken, birçok mezarın tahrip edildiğini fark etti. Görevlinin haber vermesi üzerine gelen polis çok sayıda mezarın zarar gördüğünü tespit etti.

Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda mezar taşlarını kırdılar - 3

Saldırının duyulmasının ardından polis mezarlıkta incelemelerde bulundu. Mezarların, 'yastık' denilen mezar taşlarının yerinden sökülüp, koçbaşı gibi kullanılarak tahrip edildiği ortaya çıktı.

Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda mezar taşlarını kırdılar - 4

Hahambaşılığı Vakfı sosyal medya hesaplarından, "Hasköy Mezarlığımıza gece yarısı girilmiş, 36 tane mezar taşımız tahrip edilmiştir. Konu tüm resim ve gece kayıtları ile ilgili makamlara iletilmiş olup, bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz" açıklamasını yaptı.

Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda mezar taşlarını kırdılar - 5

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, saldırıya tepki göstererek "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Faillerin bulunması için ilgili birimler harekete geçti. Kutsal değerlere saldıran ve toplumumuzda fitne ve husumet tohumları ekmeye çalışanlara asla müsade etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda mezar taşlarını kırdılar - 6
Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda mezar taşlarını kırdılar - 7
Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda mezar taşlarını kırdılar - 8
Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda mezar taşlarını kırdılar - 9
Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda mezar taşlarını kırdılar - 10
Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda mezar taşlarını kırdılar - 11
Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda mezar taşlarını kırdılar - 12
Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda mezar taşlarını kırdılar - 13
Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda mezar taşlarını kırdılar - 14
Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda mezar taşlarını kırdılar - 15
Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda mezar taşlarını kırdılar - 16
Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda mezar taşlarını kırdılar - 17
Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda mezar taşlarını kırdılar - 18

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