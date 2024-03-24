Hassa Belediyesi hangi partide? Hassa Belediye başkanı kimdir? Hassa Belediye başkan adayları
Hassa Belediyesi hangi partide? Hassa Belediye Başkanı kimdir? Hassa Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Hatay Hassa Belediyesini hangi parti kazandı ve Hatay Hassa Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Hatay Hassa yerel seçim sonuçları..
HASSA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Hatay Hassa Belediyesini 17.622 alınan oy ve %55.01 oy oranı ile AK Parti adayı Mehmet Karataş kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%55.01
- İyi Parti%43.16
- BBP%0.91
- Saadet Partisi%0.76
- BTP%0.16