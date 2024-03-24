Hassa Belediyesi hangi partide? Hassa Belediye başkanı kimdir? Hassa Belediye başkan adayları

HASSA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Hassa Belediyesi Başkanı Mehmet Karataş Kimdir?

1966 yılında Hassa’da dünyaya gelen Mehmet Karataş, ilk, orta ve lise öğrenimini Hassa’da gördü. Ailesinin maddi durumunun yetersizliğinden dolayı lise eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Karataş, lise eğitimini daha sonra açıktan okuyarak tamamladı. Ailesiyle birlikte çiftçilikle uğraşan Karataş, Başarılı ve Dürüst çalışmaları ile Yardım severliği sayesinde kısa sürede vatandaşların güvenini kazanmıştır.toprak mahsulleri alım satımı işi ile ticarete başlayan Başkan Karataş: Daha sonra İlçenin en çok ihtiyaç duyduğu Hassa Çırçır ve Prese Fabrikasını kurarak pamuk üreticilerinin rahatlamasını sağlamıştır.

2005 Yılında Hassa Sulama birlik başkanlığına seçilen Mehmet KARATAŞ 2009 yılında kurucu üyesi olduğu AK Parti’den ayrılarak MHP’den Hassa Belediye Başkan adayı oldu ve seçimi kazandı. 2011 genel seçimlerinden önce, kurucu üyesi olduğu AK Parti’ye tekrar dönüş yaptı.2014 Yılında Aday gösterilmediği halde kurucu üyesi olduğu Ak partinin gösterdiği adayı destekleyerek seçilmesini sağlamıştır. 2019 seçimlerinde ise yeniden aday olan Mehmet KARATAŞ Hassa Belediye Başkanlığına seçilerek hizmetlerine kaldığı yerden devam etmiştir.