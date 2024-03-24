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Hassa Belediyesi hangi partide? Hassa Belediye başkanı kimdir? Hassa Belediye başkan adayları

Hassa Belediyesi hangi partide? Hassa Belediye Başkanı kimdir? Hassa Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Hatay Hassa Belediyesini hangi parti kazandı ve Hatay Hassa Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Hatay Hassa yerel seçim sonuçları..

Hassa Belediyesi hangi partide? Hassa Belediye başkanı kimdir? Hassa Belediye başkan adayları - 1

HASSA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Hatay Hassa Belediyesini 17.622 alınan oy ve %55.01 oy oranı ile AK Parti adayı Mehmet Karataş kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%55.01
  • İyi Parti%43.16
  • BBP%0.91
  • Saadet Partisi%0.76
  • BTP%0.16

TÜRKİYE HABERLERİ

Hassa Belediyesi hangi partide? Hassa Belediye başkanı kimdir? Hassa Belediye başkan adayları - 2

HASSA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Hassa Belediyesi Başkanı Mehmet Karataş Kimdir?

1966 yılında Hassa’da dünyaya gelen Mehmet Karataş, ilk, orta ve lise öğrenimini Hassa’da gördü. Ailesinin maddi durumunun yetersizliğinden dolayı lise eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Karataş, lise eğitimini daha sonra açıktan okuyarak tamamladı. Ailesiyle birlikte çiftçilikle uğraşan Karataş, Başarılı ve  Dürüst  çalışmaları ile Yardım severliği sayesinde  kısa sürede  vatandaşların güvenini kazanmıştır.toprak mahsulleri alım satımı işi ile ticarete başlayan Başkan Karataş: Daha sonra İlçenin en çok ihtiyaç duyduğu Hassa Çırçır ve Prese Fabrikasını kurarak pamuk üreticilerinin rahatlamasını sağlamıştır.

2005 Yılında Hassa Sulama birlik başkanlığına seçilen Mehmet KARATAŞ 2009 yılında kurucu üyesi olduğu AK Parti’den ayrılarak MHP’den Hassa Belediye Başkan adayı oldu ve seçimi kazandı. 2011 genel seçimlerinden önce, kurucu üyesi olduğu AK Parti’ye tekrar dönüş yaptı.2014 Yılında Aday gösterilmediği halde kurucu üyesi olduğu Ak partinin gösterdiği adayı destekleyerek seçilmesini sağlamıştır. 2019 seçimlerinde ise yeniden aday olan Mehmet KARATAŞ Hassa Belediye Başkanlığına seçilerek hizmetlerine kaldığı yerden devam etmiştir.

Hassa Belediyesi hangi partide? Hassa Belediye başkanı kimdir? Hassa Belediye başkan adayları - 3

HASSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • SELAHATTİN ÇOLAK
  • MEHMET KARATAŞ
  • ALİ TARAK
  • HÜSEYİN DEMİREL
  • YUSUF PERİŞAN
  • ALİ KARAKAYA
  • TALİP AŞIK
  • SÜLEYMAN SERGEN GENÇ
  • KANAN KARA
  • HÜSEYİN BAĞCI
  • VEFA SARI
  • AHMET DAŞGIN
  • MEHMET ALİ ABUZAR
  • ARDA SARIGÜN
  • HASAN ŞİMŞEK
  • MUSTAFA YAVŞALAK
  • EDİP BİÇER
Hassa Belediyesi hangi partide? Hassa Belediye başkanı kimdir? Hassa Belediye başkan adayları - 4

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