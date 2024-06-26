Hassas alan ilan edilmişti! Hafik Gölü turizme kazandırılacak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, doğal dokusu muhafaza edilerek turizme kazandırılacak gölde incelemelerde bulunan Vali Yılmaz Şimşek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanıp onaylanan, Sivas İl Özel İdaresi ve Hafik Belediyesince çalışmalarına başlanan projenin içeriği hakkında yetkililerden bilgi aldı.