'Hassas burun' köpekler aslında uyuşturucuyu değil, topunu arıyor

UYUŞTURUCU MADDELERİN SAKLANDIĞI İLGİNÇ YERLER

Operasyonlarda zehir tacirlerinin çok farklı yöntemler denediğini de anlatan komiser Güler, Antalya'nın turizm kenti olması nedeniyle bir kat daha sıkı takip gerektiğini, bu nedenle sık sık farklı adreslere operasyonlar yaptıklarını söyledi.

Zaman zaman kargodaki paketlerde de uyuşturucu bulduklarını anlatan Güler, şöyle konuştu:

“Yurt dışından bir tatilci Antalya'ya gelmişti. Uçaktan çantaları indirildiğinde ilk önce hassas burunlarla arama yapıyoruz. Bu sırada kadın turistin çantasına uyuşturucu madde emdirildiğini tespit ettik. Kargolanan bir termosifonun içinden, otomobillerin LPG tankına, kavurma etinin içinde, yangın tüplerinde uyuşturucu maddeler yakaladık"