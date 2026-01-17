Hasta acile bile gelse fiş kesiyorlar! Dikkat: Paranızı geri alabilirsiniz
17.01.2026 08:49
NTV - Haber Merkezi
Özel hastanelerin ücretsiz hizmet veren otopark alanı olması gerekiyor ama o bölümler ya özel işletmelere kiralanıyor ya da vale hizmeti sunuluyor. Tüketici Konfederasyonu, özel hastanelerde ücretsiz park alanı sunulmaması durumunda, para iadesi istenebileceğini belirtiyor. (Haber: Rojbin Hayrullahoğlu)
Özel hastanelerdeki otopark ücretleri, hem hastaların hem de hasta yakınlarının tepkisini çekiyor.
Acile de gelinse, hasta ziyareti de olsa fark etmiyor.
Özel hastanelerde otopark kullanmak isteyenler ya valeye yönlendiriliyor ya da fahiş park ücreti isteniyor.
YA KİRAYA VERİYORLAR YA DA KENDİLERİ İŞLETİYORLAR
Sağlık Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliğinde özel hastaneler bir üniversiteye bağlanmış olsa da belli bir metrekarede otopark alanı tahsis etmek zorunda.
Ancak bazı özel hastaneler bu alanları ticarethane gibi ya kiraya veriyor ya valeye veriyor ya da kendisi paralı hizmet veriyor.
ÖZEL HASTANELER DERNEĞİ: HÜKÜM YOK
Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Genel Sekreteri Dr. Uğur Baran, özel hastaneler yönetmeliğinde otopark zorunluluğundan bahsedildiğini ancak ücretsiz kullanılmasıyla ilgili bir hüküm olmadığını söyledi.
Hastaneler arası uygulamalarda farklılıklar olabileceğini söyleyen Baran, "Bazı hastanelerimiz hizmet alandan otopark fişi vererek ücretsiz sağlayabiliyor." diye konuştu.
AĞAOĞLU: PARANIZI GERİ ALABİLİRSİNİZ
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise hastaneye yatış yapanın, bu durumu ihmal edip adını bildirmezse otoparktan çıkarken ücret ödemek zorunda kaldığını söylüyor.
Ağaoğlu'nun vatandaşlara bir de çağrısı var.
Ağaoğlu, sağlık hizmeti belgesi ve otopark fişi ile internet üzerinden Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurup, ücret iadesi talep edilebileceğine dikkat çekiyor.
"Gerek il sağlık müdürlükleri, gerek büyükşehir belediyeleri devreye girmeli." diyen Ağaoğlu, bu uygulamaya son verilmesi gerektiğini kaydetti.