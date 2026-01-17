Hasta acile bile gelse fiş kesiyorlar! Dikkat: Paranızı geri alabilirsiniz

Sağlık Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliğinde özel hastaneler bir üniversiteye bağlanmış olsa da belli bir metrekarede otopark alanı tahsis etmek zorunda.

Ancak bazı özel hastaneler bu alanları ticarethane gibi ya kiraya veriyor ya valeye veriyor ya da kendisi paralı hizmet veriyor.