Hasta bakıcıdan korkunç iddia: “Hemşire uyudu, yeni doğan bebek yaşamını yitirdi”
Diyarbakır’daki özel bir hastane, yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki korkunç bir iddiayla gündemde... Her şey bir ailenin yoğun bakım ünitesindeki ikiz bebeklerinden birini, 5 Ekim 2021’de kaybetmesiyle başladı. Hastane bebeğin ölümüne doğal ölüm dedi ancak bir hasta bakıcının, yoğun bakım ünitesinde çektiği görüntülerle yaptığı ihbar ve öne sürdüğü iddialar, ailenin şikayetiyle soruşturma dosyasına girdi. Hasta bakıcı, bebeğin ölümüne uyuyan bir hemşirenin neden olduğunu öne sürdü. Bebeğin mezarı açıldı, otopsi yapıldı. Bebeğin ölüm nedeni Adli Tıp’tan gelecek raporla netleşecek.
Diyarbakır’da özel bir hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinde görevli bir hemşirenin uyuması sonucu, ikiz bebeklerden birinin yaşamını yitirdiği iddia edildi.
Korkunç olay 24 Ağustos 2021’de yaşandı.
K.A., erken doğum nedeniyle gittiği özel hastanede ikiz bebek dünyaya getirdi.
Yenidoğan yoğun bakım bölümünde kuvöze alınan ikizlerden erkek çocuk E.A.A., aynı yıl 5 Ekim’de yaşamını yitirdi.
E.A.A.’nın ölümü, doğal ölüm olarak ailesine iletildi.