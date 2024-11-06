Hasta bakıcıdan korkunç iddia: “Hemşire uyudu, yeni doğan bebek yaşamını yitirdi”

“HASTA BAKICI ARABASINA GELİP HER ŞEYİ ANLATTI”

“Müvekkilimiz kız çocuğunun vefat ettiğini zannediyor, halbuki oğlu olduğunu öğreniyor. Doğal ölüm olarak kendisine bilgi verildiği için defnediyorlar. Kız çocuğu hala hastanede kalmaya devam ediyor.” diyen avukat Tanrıkulu, müvekkilinin 14 Ekim’de kızın görmeye gittiğinde bir hasta bakıcının arabasına gelip her şeyi anlattığını söyledi.

Tanrıkulu şöyle devam etti:

“14 Ekim'de kızını ziyaret etmeye gittiği zaman hastane çıkışında bir hasta bakıcı kendisinin arabasına gelip köşede görüşmek istediğini söylüyor.

Müvekkilim araçtan inip görüştüğünde ‘Senin oğlun doğal ölüm şeklinde vefat etmedi, orada hemşireler uyuyorlardı. Senin çocuğun kusmuğunda boğularak vefat etti’ şeklinde bilgi veriyor.

Bunun ardından müvekkilim savcılığa başvurdu, ertesi gün biz de vekaletnameyi alarak dosyayı takibe başladık.”

Hemşirenin iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada bebeğin mezarının 18 Ekim 2021’de açıldığı bilgisini veren avukat, otopsi işlemi yapıldığını, dosyanın ise Adana, İstanbul ve Diyarbakır’daki Adli Tıp birimlerine gönderildiğini söyledi.

Avukat Tanrıkulu şunları anlattı:

“Söz konusu sorumlu hemşireler ve doktorlar da ifadeye çağrıldı. Hemşirelerden 3 tanesi ve doktorlar ölümün doğal ölüm olduğunu söylemesine rağmen başka bir hemşire gelerek yoğun bakım ünitesinde iki tane hemşirenin uyuduğunu gördüğünü, bunun ardından yoğun bakım ünitesine baktığında bebeğin morarmış bir halde olduğunu gördüğünü ve hemşireleri uyandırdığını, yapılan müdahalelere rağmen bebeğin kurtarılamadığını beyan etti.”

Dosyanın Sağlık Bakanlığı’na gittiğini, bakanlığın üç hemşire yönünden soruşturma izni verdiğini ancak iki doktor için soruşturma izni vermediğini söyleyen avukat Tanrıkulu, yapılan itiraz sonucu doktorların da soruşturma kapsamına alındığını ifade etti.

Avukat Tanrıkulu, dosyanın 2024 Mayıs ayından bu yana Adli Tıp’ta beklediğini anlattı.