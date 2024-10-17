Hasta yakınlarından kadın doktora şiddet: Saçlarını yoldular

"SAÇLARIM YOLUNDU, İKİ ÜÇ YUMAK SAÇIM VAR ELİMDE"

Korktuğunu ve tekrar nasıl çalışacağını düşündüğünü söyleyen Sarıkaya, rapor aldığını belirterek şunları söyledi:

"Bu kişilerle hiçbir alakam yok. Ne benim hastam ne de benim hastamın yakınları; farklı bir hastayla ve yakınıyla iletişim kurduğum esnada bana yönelik herhangi bir çıkışları oldu. İlk önce küfür ve hakaretlere varan şeyler söylendi. Hastaneden arkadaşlarım, hemşire ve personel arkadaşlar tam beni içeriye çekerken, şahıslar saçımdan tuttu ve beni yere vurdu. Birkaç defa kafamı yere vurdum, yerlerde sürüklendim, yüzüm tırmalandı. Başımda, yüzümde bir sürü tırnak izi var. Saçlarım yolundu yani iki-üç yumak saçım var elimde. Çok korktum dehşete kapıldım gerçekten."