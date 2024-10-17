Hasta yakınlarından kadın doktora şiddet: Saçlarını yoldular
İzmir'in Gaziemir ilçesinde Doktor İrem Sarıkaya, iki kadın hasta yakını tarafından iddiaya göre önce sözlü tacize sonra şiddete uğradı. Kafa travması geçiren doktor, "Birkaç defa kafamı yere vurdular, sürüklendim, yüzüm tırmalandı, saçlarım yolundu." dedi.
İzmir'de Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde iddiaya göre tahlil sonuçlarını göstermek isteyen Y.A. ve S.Ç. isimli iki kadın hasta yakını, hiç sebep yokken Acil Servis Doktoru İrem Sarıkaya ile sözlü tartışmaya girdi.