Hasta yakınlarından kadın doktora şiddet: Saçlarını yoldular

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Doktor İrem Sarıkaya, iki kadın hasta yakını tarafından iddiaya göre önce sözlü tacize sonra şiddete uğradı. Kafa travması geçiren doktor, "Birkaç defa kafamı yere vurdular, sürüklendim, yüzüm tırmalandı, saçlarım yolundu." dedi.

Hasta yakınlarından kadın doktora şiddet: Saçlarını yoldular - 1

İzmir'de Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde iddiaya göre tahlil sonuçlarını göstermek isteyen Y.A. ve S.Ç. isimli iki kadın hasta yakını, hiç sebep yokken Acil Servis Doktoru İrem Sarıkaya ile sözlü tartışmaya girdi.

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Hasta yakınlarından kadın doktora şiddet: Saçlarını yoldular - 2

Tartışmanın büyümesi üzerine Doktor İrem Sarıkaya, ilk önce "Beyaz Kod" verdi. Şahıslar, daha sonra hastaneden uzaklaştı. Bir müddet sonra hastaneye ifadeye çağrılan iki kadın, koridorda ikinci kez Doktor İrem Sarıkaya ile karşılaştı. İddiaya göre, hasta yakını Y.A. ve S.Ç., doktorla tekrar sözlü tartışmaya girdi daha sonra da Sarıkaya'yı dövdü.

Hasta yakınlarından kadın doktora şiddet: Saçlarını yoldular - 3

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST

Kafası yere çarpan, saçları yolunan genç doktor, saldırganlardan şikayetçi oldu. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A. isimli kadın tutuklandı, diğer S.C. isimli kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hasta yakınlarından kadın doktora şiddet: Saçlarını yoldular - 4

"SAÇLARIM YOLUNDU, İKİ ÜÇ YUMAK SAÇIM VAR ELİMDE"

Korktuğunu ve tekrar nasıl çalışacağını düşündüğünü söyleyen Sarıkaya, rapor aldığını belirterek şunları söyledi:

"Bu kişilerle hiçbir alakam yok. Ne benim hastam ne de benim hastamın yakınları; farklı bir hastayla ve yakınıyla iletişim kurduğum esnada bana yönelik herhangi bir çıkışları oldu. İlk önce küfür ve hakaretlere varan şeyler söylendi. Hastaneden arkadaşlarım, hemşire ve personel arkadaşlar tam beni içeriye çekerken, şahıslar saçımdan tuttu ve beni yere vurdu. Birkaç defa kafamı yere vurdum, yerlerde sürüklendim, yüzüm tırmalandı. Başımda, yüzümde bir sürü tırnak izi var. Saçlarım yolundu yani iki-üç yumak saçım var elimde. Çok korktum dehşete kapıldım gerçekten."

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