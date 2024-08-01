Hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına saldırı
İstanbul'da Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kızlarının kimliği kırık olduğu için geri çevrilen aile, hastane çalışanlarına saldırdı. Saldırıda çalışanların bulunduğu odanın camını da kıran saldırganlar güvenlik görevlilerince hastaneden çıkarıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün öğle saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre hastane çalışanları; kızları için hastaneye gelen aileye, kızlarının kimliğinin kullanıma uygun olmayacak şekilde kırık, çip kısmında ise eksiklerin olduğunu, bu yüzden işlem yapamayacaklarını söyledi.