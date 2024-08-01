Hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına saldırı

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün öğle saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre hastane çalışanları; kızları için hastaneye gelen aileye, kızlarının kimliğinin kullanıma uygun olmayacak şekilde kırık, çip kısmında ise eksiklerin olduğunu, bu yüzden işlem yapamayacaklarını söyledi.

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