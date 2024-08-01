Hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına saldırı

İstanbul'da Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kızlarının kimliği kırık olduğu için geri çevrilen aile, hastane çalışanlarına saldırdı. Saldırıda çalışanların bulunduğu odanın camını da kıran saldırganlar güvenlik görevlilerince hastaneden çıkarıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına saldırı - 1

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün öğle saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre hastane çalışanları; kızları için hastaneye gelen aileye, kızlarının kimliğinin kullanıma uygun olmayacak şekilde kırık, çip kısmında ise eksiklerin olduğunu, bu yüzden işlem yapamayacaklarını söyledi.

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Hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına saldırı - 2

Duruma sinirlenen hastanın anne ve babası hastane çalışanlarıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte saldırganlar küfür ederek hastane çalışanlarına saldırdı.

Hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına saldırı - 3

Çalışanların içinde bulunduğu odanın camını kıran hasta yakınlarını hastanenin güvenlik görevlileri tarafından hastaneden çıkarıldı.

Hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına saldırı - 4

Yaşananlar ise bir başka hastanın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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