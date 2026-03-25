Hastalık havasına dikkat! İstanbul'da "bahar geldi" derken sıcaklık 6 derece düşecek
25.03.2026 08:25
NTV - Haber Merkezi
Türkiye cuma günü yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. İstanbul'da cuma günü 16 dereceye yükselmesi beklenen hava sıcaklığının iki günde 6 derece birden düşmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde bugün de hava kapalı olacak.
Yarın birçok noktada güneş yüzünü gösterecek.
İstanbul, Ankara ve Bursa'da bugün yağmur zayıf. Perşembe günü güneşin görünmesiyle sıcaklık 4-5 derece yükselecek.
İzmir ve Antalya'da ise bulutluluk fazla, yağış ise hafif.
GÜNEŞ AÇACAK, HAVA ISINACAK
İstanbul ve Ankara bugün 12 derece olacak. Güneşin açmasıyla birlikte yarın hava ısınmaya başlayacak.
Ancak cuma günü yeni bir yağışlı hava sistemi yurda giriş yapacak.
İstanbul'da cuma günü hava sıcaklığı 16 derece olacak. Ankara ise 17 dereceyi görecek. İzmir 17, Antalya, Mersin ve Adana çevreleri 20 derece olacak.
CUMA GÜNÜ YENİ SİSTEM GELİYOR
Yurdun batısından giriş yapması bekleyen yağışlı hava dalgası, sıcaklıkları hızla düşürecek.
Cuma gününden itibaren etkili olması beklenen yağışlı hava, cumartesi günü Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'de etkili olacak.
İSTANBUL'DA SICAKLIK 6 DERECE BİRDEN DÜŞECEK
Pazar gününe gelindiğinde yurdun neredeyse tamamında sağanak yağış bekleniyor.
Haftanın son gününde İstanbul'daki hava sıcaklığının 6 derece düşerek 10 dereceye gerilemesi bekleniyor.
Pazar günü Ankara 13, İzmir 15, Antalya ise 18 derece olacak.