Hastane bahçesi savaş alanına döndü: 4 yaralı, 15 gözaltı

Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında taşlı, sopalı, silahlı kavgada 4 kişi yaralandı 15 kişi gözaltına alındı.
Aralarında geçmişten gelen husumet bulunan iki aile fertleri, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde karşılaştı.
Taraflar acil servis önünde tartışmaya başladı. Tartışma şiddetlenince taraflar silahlarla birbirlerine ateş açtı, sopalarla, taşlarla, bıçaklarla saldırdı.
Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi, kavga sona erdi.
Kavgada yaralanan 2 kişi tedaviye alındı.
Kavga sonrası yaşanan yoğunluktan, acil servise başvuran diğer hastalar başka hastanelere yönlendirildi.
Ancak gerginlik hemen bitmedi. Olayı duyan aile yakınları hastaneye akın etti, taraflar ikinci kez karşı karşıya geldi.
Kavganın ortasında kalan bir polis ile bir gazeteci de, atılan taşlarla yaralandı.
Polis, zor da olsa havaya ateş açarak kavgayı sonlandırdı. 15 kişi gözaltına alındı.
Silahlardan çıkan mermiler, hastane kantininin camları ve duvarlarına isabet etti.