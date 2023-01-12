Hastane bahçesi savaş alanına döndü: 4 yaralı, 15 gözaltı

Şanlıurfa'da hastane bahçesinde karşılaşan husumetli aileler arasında taşlı, sopalı, silahlı kavga çıktı. Kavgayı duyan aile yakınları hastaneye gidince ikinci bir kavga daha yaşandı. Atılan taşlar bir gazeteciyle bir polis memurunu yaraladı. Olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı.

Hastane bahçesi savaş alanına döndü: 4 yaralı, 15 gözaltı - 1

Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında taşlı, sopalı, silahlı kavgada 4 kişi yaralandı 15 kişi gözaltına alındı.

Hastane bahçesi savaş alanına döndü: 4 yaralı, 15 gözaltı - 2

Aralarında geçmişten gelen husumet bulunan iki aile fertleri, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde karşılaştı.

Hastane bahçesi savaş alanına döndü: 4 yaralı, 15 gözaltı - 3

Taraflar acil servis önünde tartışmaya başladı. Tartışma şiddetlenince taraflar silahlarla birbirlerine ateş açtı, sopalarla, taşlarla, bıçaklarla saldırdı.

Hastane bahçesi savaş alanına döndü: 4 yaralı, 15 gözaltı - 4

Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi, kavga sona erdi.

Hastane bahçesi savaş alanına döndü: 4 yaralı, 15 gözaltı - 5

Kavgada yaralanan 2 kişi tedaviye alındı.

Hastane bahçesi savaş alanına döndü: 4 yaralı, 15 gözaltı - 6

Kavga sonrası yaşanan yoğunluktan, acil servise başvuran diğer hastalar başka hastanelere yönlendirildi.

Hastane bahçesi savaş alanına döndü: 4 yaralı, 15 gözaltı - 7

Ancak gerginlik hemen bitmedi. Olayı duyan aile yakınları hastaneye akın etti, taraflar ikinci kez karşı karşıya geldi.

Hastane bahçesi savaş alanına döndü: 4 yaralı, 15 gözaltı - 8

Kavganın ortasında kalan bir polis ile bir gazeteci de, atılan taşlarla yaralandı.

Hastane bahçesi savaş alanına döndü: 4 yaralı, 15 gözaltı - 9

15 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis, zor da olsa havaya ateş açarak kavgayı sonlandırdı. 15 kişi gözaltına alındı.

Hastane bahçesi savaş alanına döndü: 4 yaralı, 15 gözaltı - 10

Silahlardan çıkan mermiler, hastane kantininin camları ve duvarlarına isabet etti.

Hastane bahçesi savaş alanına döndü: 4 yaralı, 15 gözaltı - 11

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