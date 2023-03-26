Hastane yolunu kapatıp halay çektiler

Olaya tepki gösteren semt sakinlerinden Mete Yasin Demirok, “Burası aynı zamanda hastane yoludur. Bu sebeple bu yolda trafiğin durmaması gerekiyor. Grup buraya geldi ve hiçbir şey yokmuş, kendi salonlarındaymış gibi oynadı. Bu sıkıntıları biz devamlı olarak yaşıyoruz. Adamlar hiçbir şeyi umursamadan aracı yol ortasına çekip, müziği açarak halay çekebiliyorlar.” dedi.