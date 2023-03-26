imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Hastane yolunu kapatıp halay çektiler

Galata Kulesi Meydanı’nda bir grup, hastaneye giden yolu araçla keserek yüksek sesli müzikler eşliğinde halay çekti. Olaya diğer sürücüler ve çevre sakinleri tepki gösterdi.

Hastane yolunu kapatıp halay çektiler - 1

İstanbul Beyoğlu'nda Galata Kulesi Meydanı’na gece yarısı araçlarla gelen bir grup, hastaneye giden tek yolu trafiğe kapattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hastane yolunu kapatıp halay çektiler - 2

Araçlarından inen grup, ardından meydanda halay çekmeye başladı. Yüksek sesli müzik eşliğinde sözde eğlenen grup, semt sakinlerini rahatsız etti.

Hastane yolunu kapatıp halay çektiler - 3

Dakikalarca yolu trafiğe kapatan gruba diğer sürücüler korna basarak tepki gösterdi.

Hastane yolunu kapatıp halay çektiler - 4

Bir süre sonra grup halayı bırakarak araçlarına binip ayrıldı.

Hastane yolunu kapatıp halay çektiler - 5

Olaya tepki gösteren semt sakinlerinden Mete Yasin Demirok, “Burası aynı zamanda hastane yoludur. Bu sebeple bu yolda trafiğin durmaması gerekiyor. Grup buraya geldi ve hiçbir şey yokmuş, kendi salonlarındaymış gibi oynadı. Bu sıkıntıları biz devamlı olarak yaşıyoruz. Adamlar hiçbir şeyi umursamadan aracı yol ortasına çekip, müziği açarak halay çekebiliyorlar.” dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER