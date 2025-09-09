Hastanede akılalmaz olay! "Bize benzemiyor" diye itiraz etti, dinlemediler!
Diyarbakır'da özel bir hastanede çocukları dünyaya gelen aileye, başka bir bebek teslim edildi. Aile hemşireye "Bu bebek bize benzemiyor." diyerek ısrar etti ancak gerçek evde fark edilen bilezikte yazılı isimle ortaya çıktı.
Diyarbakır'da yeni doğan bebekler karıştırıldı.
Mahsum Özkaya isimli vatandaşın eşi, 28 Ağustos günü kentteki özel bir hastanede sezaryenle bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
Enfeksiyon olduğu söylenmesi ve öneri ile bebek, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Yaklaşık bir haftalık yatışın ardından Özkaya ailesine, başkasının bebeği verildi.