Hastanede akılalmaz olay! "Bize benzemiyor" diye itiraz etti, dinlemediler!

"BİLEKLİKTE BAŞKA BİR İSİM YAZIYORDU"

"Taburcu işlemi yaptığımızda imza attığımda yine tedirgindim." diyen baba Özkaya, "Eve geldik, bebeğin kıyafetlerini çıkardık. Orada fark ettik, bebeğin bileğindeki bileklikte başka bir hastanın ismi vardı. Vesile D. bebek diye isim vardı. Başka ailenin bebeğiydi. Çok korktuk, tedirgin olduk." şeklinde konuştu.

Kendilerine ait olmayan bebeği hemen hastaneye götürdüklerini söyleyen Özkaya, şöyle devam etti:

"Sakinleştirmeye çalıştılar, bizi bir odaya aldılar. Başhekim yardımcısı, hastane müdürü, başka doktorlar toplam altı kişi yanımıza geldi.

Bizden çok çok özür dilediklerini söylediler. Böyle bir şeyin kabul edilemeyeceğini söylediler. Hastane personelinin işten çıkarılacağını söylediler.

Bize bebeği teslim eden hemşirenin ailevi sorunları olduğunu söylediler."