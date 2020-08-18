Hastanede güvenlik görevlisi ve doktora saldırı

Kocaeli'de hasta yakınları, corona virüs tedbirleri kapsamında refakatçi kabul edilmemesine tepki gösterdi. Hastaneyi basan saldırganlar başhekimin burnunu kırdı, güvenlik görevlisini de yaraladı. Gözaltına alınan 3 hasta yakınından 2'si tutuklandı. Demir sopalarla hastane çalışanlarının darp edilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
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İHA - NTV Haber - Anadolu Ajansı 18.08.2020 - 15:18| Son Güncelleme : 18.08.2020 - 16:54
Körfez ilçesinde özel bir hastanede tedavi gören hastanın yakınları, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında refakatçi kabul edilmemesine sinirlendi.
Hastanın tedavisi bittikten sonra yakınları hastaneye giderek olay çıkardı.
Zanlılar güvenlik görevlisi Ali Terzioğlu'nu metal sopalarla darberek omzunun çıkmasına neden oldu.
Olaya müdahale etmeye çalışan Başhekim Op. Dr. Ufuk Şenel'in de burnu kırıldı.
Saldırı anı, hastanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Hastane yönetimi, hasta yakınları hakkında suç duyurusunda bulundu.
Gözaltına alınan şüpheliler S.Y, D.Y. ve E.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan şüphelilerden S.Y. ve D.Y, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
HASTANEDEN AÇIKLAMA
Hastaneden yapılan açıklamada, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği bütün önlemlerin hastanede alındığı belirtildi.
Bu kapsamda hasta yakınlarının dışarıda kalmasının daha uygun olacağının belirtilmesine rağmen kurallara uyulmadığı aktarılan açıklamada, "Eşinin tedavisi bittikten sonra hasta yakını, yanına 4-5 kişi alarak güvenlik görevlisi Ali Terzioğlu'nu metal sopalarla darbedip omzunun çıkmasına ve çeşitli darbeler almasına neden olmuştur. Başhekim Şenel'in, olay sırasında burnu kırılmıştır. Ülkemizin salgın mücadelesinden geçtiği bu dönemde tüm sağlık çalışanlarımıza halkımızın yardım etmesi beklenirken, şiddet olayları telafisi olmayan yaralar açmaktadır. Ülkemizin bu süreçte tüm kurumlarla birlik ve beraberlik içinde davranması ve sağlık çalışanlarının desteklenmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.
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