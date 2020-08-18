Hastanede güvenlik görevlisi ve doktora saldırı

Bu kapsamda hasta yakınlarının dışarıda kalmasının daha uygun olacağının belirtilmesine rağmen kurallara uyulmadığı aktarılan açıklamada, "Eşinin tedavisi bittikten sonra hasta yakını, yanına 4-5 kişi alarak güvenlik görevlisi Ali Terzioğlu'nu metal sopalarla darbedip omzunun çıkmasına ve çeşitli darbeler almasına neden olmuştur. Başhekim Şenel'in, olay sırasında burnu kırılmıştır. Ülkemizin salgın mücadelesinden geçtiği bu dönemde tüm sağlık çalışanlarımıza halkımızın yardım etmesi beklenirken, şiddet olayları telafisi olmayan yaralar açmaktadır. Ülkemizin bu süreçte tüm kurumlarla birlik ve beraberlik içinde davranması ve sağlık çalışanlarının desteklenmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.