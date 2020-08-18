Hastanede güvenlik görevlisi ve doktora saldırı

Kocaeli'de hasta yakınları, corona virüs tedbirleri kapsamında refakatçi kabul edilmemesine tepki gösterdi. Hastaneyi basan saldırganlar başhekimin burnunu kırdı, güvenlik görevlisini de yaraladı. Gözaltına alınan 3 hasta yakınından 2'si tutuklandı. Demir sopalarla hastane çalışanlarının darp edilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA - NTV Haber - Anadolu Ajansı 18.08.2020 - 15:18 | Son Güncelleme : 18.08.2020 - 16:54

Hastanede güvenlik görevlisi ve doktora saldırı - 1
Körfez ilçesinde özel bir hastanede tedavi gören hastanın yakınları, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında refakatçi kabul edilmemesine sinirlendi.
Hastanede güvenlik görevlisi ve doktora saldırı - 2
Hastanın tedavisi bittikten sonra yakınları hastaneye giderek olay çıkardı.
Hastanede güvenlik görevlisi ve doktora saldırı - 3
Zanlılar güvenlik görevlisi Ali Terzioğlu'nu metal sopalarla darberek omzunun çıkmasına neden oldu.
Hastanede güvenlik görevlisi ve doktora saldırı - 4
Olaya müdahale etmeye çalışan Başhekim Op. Dr. Ufuk Şenel'in de burnu kırıldı.
Hastanede güvenlik görevlisi ve doktora saldırı - 5
Saldırı anı, hastanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Hastanede güvenlik görevlisi ve doktora saldırı - 6
Hastane yönetimi, hasta yakınları hakkında suç duyurusunda bulundu.
Hastanede güvenlik görevlisi ve doktora saldırı - 7
Gözaltına alınan şüpheliler S.Y, D.Y. ve E.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan şüphelilerden S.Y. ve D.Y, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hastanede güvenlik görevlisi ve doktora saldırı - 8

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Hastaneden yapılan açıklamada, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği bütün önlemlerin hastanede alındığı belirtildi.
Hastanede güvenlik görevlisi ve doktora saldırı - 9
Bu kapsamda hasta yakınlarının dışarıda kalmasının daha uygun olacağının belirtilmesine rağmen kurallara uyulmadığı aktarılan açıklamada, "Eşinin tedavisi bittikten sonra hasta yakını, yanına 4-5 kişi alarak güvenlik görevlisi Ali Terzioğlu'nu metal sopalarla darbedip omzunun çıkmasına ve çeşitli darbeler almasına neden olmuştur. Başhekim Şenel'in, olay sırasında burnu kırılmıştır. Ülkemizin salgın mücadelesinden geçtiği bu dönemde tüm sağlık çalışanlarımıza halkımızın yardım etmesi beklenirken, şiddet olayları telafisi olmayan yaralar açmaktadır. Ülkemizin bu süreçte tüm kurumlarla birlik ve beraberlik içinde davranması ve sağlık çalışanlarının desteklenmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

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