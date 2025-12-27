Hastanede yanlış cinsiyetle kaydedildi, aile şikayetçi oldu
27.12.2025 13:36
DHA
Şanlıurfa'da 7 ay önce ambulansta doğum yapan Adile Akdağ'ın bebeği Mert Asaf, hastanede kayıtlara "kız" olarak kaydedildi. Aile, nüfus cüzdanındaki yanlışlık sebebiyle şikayetçi oldu.
Olay Akçakale ilçesinde yaşandı. İlk bebeğine hamile olan anne Adile Akdağ, doğum sancılarının artmasıyla ambulansla hastaneye götürüldü. Doğumunu ambulansta yapan anne sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği’ne kaldırılan anne ve bebeği taburcu oldu. Hastanedeki işlemleri tamamlayan aile e-Devlet üzerinden aldıkları doğum belgesinde bebeklerinin kız olarak kaydedildiğini fark etti. Bunun üzerine yapılan kimlik kaydında da bebeğin cinsiyeti kız diye düzenlendi. Akdağ ailesi, yaşanan durum sonrasında cinsiyet kaydının düzeltilmesi için uğraşıyor fakat verdikleri uğraşlardan bir sonuç alamadıklarını söylüyorlar.
ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Yaşadıkları olayı anlatan Akdağ, yapılan bir hatadan dolayı cinsiyette bir yanlışlık söz konusu olduğunu ve kimsenin farketmedini söyledi. Eşinin doğum raporu almadan nüfus müdürlüğünde kimlik çıkarttığını ve durumu farketmeleriyle de hastaneden şikayetçi olduklarını belirtti.
7 AYDIR UĞRAŞIYORUZ
Mert Asaf'ın babası Yasin Akdağ 7 aydır mağduriyetlerinin giderilmediğini belirterek, “Bu hatanın düzeltilmesini istiyorum. Defalarca başvuru yaptık. Bebeğimizin muayene olması gerekiyor. Ancak rapor almak için bizi Gaziantep ya da Diyarbakır’a yönlendiriyorlar. Maddi imkânımız yok. Yetkililerden, bebeğimizin cinsiyet kaydının düzeltilmesi ve mağduriyetimizin giderilmesi için yardım bekliyoruz” diye konuştu.