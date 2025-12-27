Hastanede yanlış cinsiyetle kaydedildi, aile şikayetçi oldu

Olay Akçakale ilçesinde yaşandı. İlk bebeğine hamile olan anne Adile Akdağ, doğum sancılarının artmasıyla ambulansla hastaneye götürüldü. Doğumunu ambulansta yapan anne sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği’ne kaldırılan anne ve bebeği taburcu oldu. Hastanedeki işlemleri tamamlayan aile e-Devlet üzerinden aldıkları doğum belgesinde bebeklerinin kız olarak kaydedildiğini fark etti. Bunun üzerine yapılan kimlik kaydında da bebeğin cinsiyeti kız diye düzenlendi. Akdağ ailesi, yaşanan durum sonrasında cinsiyet kaydının düzeltilmesi için uğraşıyor fakat verdikleri uğraşlardan bir sonuç alamadıklarını söylüyorlar.