Hastanedeki patlama davasında karar belli oldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’nde tıbbi amaçlı kullanılan alkolün dolumu sırasında yaşanan patlamaya ilişkin davada karar açıklandı. Hemşire Gizem Elif Türk ile hastane personeli Yılmaz Yapıcı’nın feci şekilde yaralanmasına neden olan Önder E.’nin 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Hastanedeki patlama davasında karar belli oldu - 1

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’nde 10 Aralık 2021’de yaşanan patlama olayına ilişkin davada karar belli oldu.

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Hastanedeki patlama davasında karar belli oldu - 2

Davada sanık olarak yargılanan hemşire Önder E. hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişiyi yaralama suçundan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Hastanedeki patlama davasında karar belli oldu - 3

3 YIL 6 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ

Olayda yaralanan hemşire Gizem Elif Türk, hastane personeli Yılmaz Yapıcı, tutuksuz sanık Önder E. ve taraf avukatlarının katıldığı duruşmada hakim, yaralanmaların ağırlığı, sanık Önder E.’nin kusurunun yoğunluğu gerekçeleriyle bilinçli taksirle birden fazla kişiyi yaralama suçundan indirimle 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Hastanedeki patlama davasında karar belli oldu - 4

“ÇOK BÜYÜK ACILAR ÇEKTİM”

Alevler sonucu yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan 52 gün boyunca tedavi gören Gizem Elif Türk, duruşmada, “Yanıkların yanı sıra çok büyük acılar çektim. Eğer iftira atacak olsam, Yılmaz abiye de suç atardım. Yaşadığım acıları bir ben biliyorum. Önder E.’yi uyardım, ‘Abi yapma’ dedim. Ancak dinlemedi. Bu acılara sebep olanın adalet karşısında cezasını bulmasını istiyorum.” dedi.

Hastanedeki patlama davasında karar belli oldu - 5

“ÇAKMAK ÇAKMADIM”

Alkol dolumu sırasında çakmak çakmadığını, ve suçlamaları kabul etmediğini söyleyen tutuksuz sanık Önder E., “Olayda suçsuzum. Şaka mahiyetinde bile ‘Seni yakayım mı’ şeklinde bir ifade kullanmadım. Demiş olsam Yılmaz bana daha yakındı, o duyardı. Beraatımı istiyorum.” dedi.

Önder E.’nin avukatı ise sanığa yönelik bilinçli taksir suçlamalarının hukuka aykırılığına dikkat çekerek “Kameralar incelendiğinde müvekkilin elinde çakmak gözükmemektedir. Müvekkilin isteme kastı olmadığı gibi küçük de olsa iradesi olmamıştır. Bu nedenle olayda bilinçli taksir olamaz.” diye konuştu.

Teknik rapor olmadan yangının çıkmasına ilişkin kesin bir kanaat getirilemeyeceğini vurgulayan avukat, “Kamera kayıtlarında çakmak gözükmemektedir. Raporda da ‘Çakmak olabileceği düşünülen cisim’ denmektedir. Dosya bu şekilde karara çıkartılamaz. Yangının nasıl meydana çıktığı bilimsel verilerle desteklenen raporla tespit ettirilmelidir.” dedi.

Hastanedeki patlama davasında karar belli oldu - 6

Sanık avukatının açıklamalarına karşı söz alan Gizem Elif Türk ise “Ben görmediğim çakmağı nasıl söyleyebilirim. Ben o halimle bile hatırladım. Ben doğruyu söylemekle mükellefim. Sanık mahkemenizde kaçamaklı beyanlarda bulunuyor. Benim yüzüme bakıp ben yapmadım diyemiyor. Gözlerimin içine bakacak cesareti bile yok. Kendisi yapmadım diyemiyor.” diyerek tepki gösterdi.

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