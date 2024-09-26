Hastanedeki patlama davasında karar belli oldu
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’nde tıbbi amaçlı kullanılan alkolün dolumu sırasında yaşanan patlamaya ilişkin davada karar açıklandı. Hemşire Gizem Elif Türk ile hastane personeli Yılmaz Yapıcı’nın feci şekilde yaralanmasına neden olan Önder E.’nin 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’nde 10 Aralık 2021’de yaşanan patlama olayına ilişkin davada karar belli oldu.