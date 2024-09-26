Hastanedeki patlama davasında karar belli oldu

“ÇAKMAK ÇAKMADIM”

Alkol dolumu sırasında çakmak çakmadığını, ve suçlamaları kabul etmediğini söyleyen tutuksuz sanık Önder E., “Olayda suçsuzum. Şaka mahiyetinde bile ‘Seni yakayım mı’ şeklinde bir ifade kullanmadım. Demiş olsam Yılmaz bana daha yakındı, o duyardı. Beraatımı istiyorum.” dedi.

Önder E.’nin avukatı ise sanığa yönelik bilinçli taksir suçlamalarının hukuka aykırılığına dikkat çekerek “Kameralar incelendiğinde müvekkilin elinde çakmak gözükmemektedir. Müvekkilin isteme kastı olmadığı gibi küçük de olsa iradesi olmamıştır. Bu nedenle olayda bilinçli taksir olamaz.” diye konuştu.

Teknik rapor olmadan yangının çıkmasına ilişkin kesin bir kanaat getirilemeyeceğini vurgulayan avukat, “Kamera kayıtlarında çakmak gözükmemektedir. Raporda da ‘Çakmak olabileceği düşünülen cisim’ denmektedir. Dosya bu şekilde karara çıkartılamaz. Yangının nasıl meydana çıktığı bilimsel verilerle desteklenen raporla tespit ettirilmelidir.” dedi.