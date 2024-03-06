Hastanede yanlış sünnet iddiası
Adana’da bir bebeğin yanlış sünnet edildiği iddia edildi. Özel hastane, sünneti gerçekleştiren doktoru işten çıkardı. Aile tüm sorumluların cezalandırılmasını istiyor.
Adana’nın Ceyhan ilçesinde yaşayan Demet Kutluakdoğan ve eşinin geçen 18 Haziran’da merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde bulunan özel bir hastanede bebekleri dünyaya geldi.
Aile, evlatlarını 7 günlükken aynı hastanede çalışan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. A.B.K’ye sünnet ettirdi.
Sünnetten sonra hiçbir sorun olmadığı söylenmesi üzerine aile bebeklerini evlerine götürdü.
B. 2,5 aylık olduğunda annesi Demet, bebeğinin altını değiştirirken idrarını sünnet yaptığı dikişten de yaptığını fark etti.Bunun üzerine aile bebeklerini yine aynı hastaneye ve doktora götürdü.