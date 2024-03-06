Hastanede yanlış sünnet iddiası

DOKTOR HATASINI KABUL ETTİ

Op. Dr. A.B.K. ise yaptığı tetkikler sonucu sünnette komplikasyon oluştuğunu ve kendi hatası olduğunu kabul etti.

Ayrıca Dr. A.B.K., bebeği 6 aylık olduğunda tekrar ameliyat edeceğini ve hatasını düzelteceğini söyledi.

Aile ise bunun üzerine doktordan şikayetçi olmadı.