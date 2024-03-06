Hastanede yanlış sünnet iddiası

Adana’da bir bebeğin yanlış sünnet edildiği iddia edildi. Özel hastane, sünneti gerçekleştiren doktoru işten çıkardı. Aile tüm sorumluların cezalandırılmasını istiyor.

Hastanede yanlış sünnet iddiası - 1

Adana’nın Ceyhan ilçesinde yaşayan Demet Kutluakdoğan ve eşinin geçen 18 Haziran’da merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde bulunan özel bir hastanede bebekleri dünyaya geldi.

Aile, evlatlarını 7 günlükken aynı hastanede çalışan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. A.B.K’ye sünnet ettirdi.

Sünnetten sonra hiçbir sorun olmadığı söylenmesi üzerine aile bebeklerini evlerine götürdü.

B. 2,5 aylık olduğunda annesi Demet, bebeğinin altını değiştirirken idrarını sünnet yaptığı dikişten de yaptığını fark etti.

Bunun üzerine aile bebeklerini yine aynı hastaneye ve doktora götürdü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hastanede yanlış sünnet iddiası - 2

DOKTOR HATASINI KABUL ETTİ

Op. Dr. A.B.K. ise yaptığı tetkikler sonucu sünnette komplikasyon oluştuğunu ve kendi hatası olduğunu kabul etti.

Ayrıca Dr. A.B.K., bebeği 6 aylık olduğunda tekrar ameliyat edeceğini ve hatasını düzelteceğini söyledi.

Aile ise bunun üzerine doktordan şikayetçi olmadı.
Hastanede yanlış sünnet iddiası - 3

AMELİYAT SONRASI SORUN DEVAM ETTİ

Minik B. 6 aylık olduğunda aile tekrar bebeklerini hastaneye götürdü ve ameliyat ettirdi.

Ancak ameliyattan sonra B’nin idrar sorunu düzelmedi.

Aile bebeklerini Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne götürdüklerinde ise sünnetin ve ameliyatın yanlış yapıldığı bilgisini alıp yeni bir ameliyat ile sorunun düzeltileceği bilgisini aldı.
Hastanede yanlış sünnet iddiası - 4

DOKTOR “BEN ELİMDEN GELENİ YAPTIM” DEDİ

Bunun üzerine aile tekrar özel hastaneye gidip doktora durumu anlattıklarında ise Op. Dr. A.B.K., “Ben elimden geleni yaptım” savunmasını yaptı.

Aile özel hastaneye başvurduğunda ise iddiaya göre hastane aileye yardımcı olmadı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Hastaneden ve doktordan herhangi bir yardım alamayan aile önce Adana İl Sağlık Müdürlüğü’ne ardından da savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu.

Hastane ise doktor A.B.K’yi işten çıkardığını açıkladı.
DAHA FAZLA GÖSTER