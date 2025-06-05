Hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları bayramda açık mı? Kurban Bayramı tatilinde hastane, eczane, sağlık ocakları çalışıyor mu?

Eczaneler, sağlık ocakları ve hastanelerde takibi olan hastalar ile düzenli ilaç kullananlar 6-7-8-9 Haziran'da idrak edilecek Kurban Bayramı boyunca sağlık kuruluşlarının çalışma saatlerini araştırıyor. Resmi tatillerde sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlar çalışmalarına ara veriyor. İşte, hastane, eczane ve sağlık ocaklarının çalışma saati...