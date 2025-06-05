Hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları bayramda açık mı? Kurban Bayramı tatilinde hastane, eczane, sağlık ocakları çalışıyor mu?
Kurban Bayramı ile birlikte, eczane, sağlık ocakları ve hastaneler mesai saatleri araştırılmaya başladı. Bayram heyecanı yaşanırken bir yandan da sağlık hizmetlerinin durumu merak ediliyor. “Eczane, sağlık ocağı, hastaneler bayramda açık mı, kapalı mı?” sorusu, özellikle ilaç takibi yapan ya da tedavi süreci devam edenler için büyük önem taşıyor. Peki, Kurban Bayramı günlerinde 6-7-8-9 Haziran'da hastaneler açık mı? Bayramda eczaneler, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?
Eczaneler, sağlık ocakları ve hastanelerde takibi olan hastalar ile düzenli ilaç kullananlar 6-7-8-9 Haziran'da idrak edilecek Kurban Bayramı boyunca sağlık kuruluşlarının çalışma saatlerini araştırıyor. Resmi tatillerde sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlar çalışmalarına ara veriyor. İşte, hastane, eczane ve sağlık ocaklarının çalışma saati...