Hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları bayramda açık mı? Kurban Bayramı tatilinde hastane, eczane, sağlık ocakları çalışıyor mu?

Kurban Bayramı ile birlikte, eczane, sağlık ocakları ve hastaneler mesai saatleri araştırılmaya başladı. Bayram heyecanı yaşanırken bir yandan da sağlık hizmetlerinin durumu merak ediliyor. “Eczane, sağlık ocağı, hastaneler bayramda açık mı, kapalı mı?” sorusu, özellikle ilaç takibi yapan ya da tedavi süreci devam edenler için büyük önem taşıyor. Peki, Kurban Bayramı günlerinde 6-7-8-9 Haziran'da hastaneler açık mı? Bayramda eczaneler, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?

Hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları bayramda açık mı? Kurban Bayramı tatilinde hastane, eczane, sağlık ocakları çalışıyor mu? - 1

Eczaneler, sağlık ocakları ve hastanelerde takibi olan hastalar ile düzenli ilaç kullananlar 6-7-8-9 Haziran'da idrak edilecek Kurban Bayramı boyunca sağlık kuruluşlarının çalışma saatlerini araştırıyor. Resmi tatillerde sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlar çalışmalarına ara veriyor. İşte, hastane, eczane ve sağlık ocaklarının çalışma saati...

TÜRKİYE HABERLERİ

Hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları bayramda açık mı? Kurban Bayramı tatilinde hastane, eczane, sağlık ocakları çalışıyor mu? - 2

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?

Arefe günü eczaneler normal mesai saatlerinde açıktı. Ancak bazı eczaneler öğleden sonra tatil oldu.

Bayram süresince sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Böylece eczaneler 10 Haziran Salı günü açılacak.

Hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları bayramda açık mı? Kurban Bayramı tatilinde hastane, eczane, sağlık ocakları çalışıyor mu? - 3

BAYRAMDA SAĞLIK OCAKLARI ÇALIŞIYOR MU?

Aile Hekimlikleri (sağlık ocakları) 6-7-8-9 Haziran'da yaşanacak Kurban Bayramı'nda tatil olacak. Sağlık ocakları 10 Haziran'da açılacak.

Hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları bayramda açık mı? Kurban Bayramı tatilinde hastane, eczane, sağlık ocakları çalışıyor mu? - 4

KURBAN BAYRAMI'NDA HASTANELER AÇIK MI?

Poliklinikler bayramda kapalı olacak.  Devlet hastaneleri acil servisleri 7/24 hizmet vermeye devam eder.

Özel hastanelerde durum kuruma göre değişebilir. En sağlıklı bilgi için hastane ile iletişime geçilmeli.

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