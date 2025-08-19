Hastanelerde yeni dönem: Pilot uygulama yaygınlaşmaya başladı

"YÜZDE 30 ORANINDA HASTA MEMNUNİYETİ GÖRDÜK"

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü döneminde uygulamayı hayata geçirdiklerini aktaran Usta, şunları söyledi:

"Biz bunu özellikle İl Müdürü olduğum dönemde Trabzon'da uyguladık. Trabzon'da yüzde 30 oranında hasta memnuniyetine yansımalarını gördük.

Hijyen koşulu için söylüyorum. Çalışan açısından da aynı şey geçerliydi ama daha da önemlisi saatli bir temizlik periyodu yapıyorsun, her tuvalete sürekli bir personel koyamayacağından yola çıkarak saatte bir yaptığım temizliği, kirli ise hemen temizleme durumunu oluşturarak, daha hızlı ve güvenilir şekilde hem tuvaletlerin hem de asansörlerin kullanılmasını sağlamış oluyoruz.

Hizmet alan vatandaşlarımız ve personelimiz açısından da daha güvenle, daha hijyenik anlamda güvenle baktıkları tesisler ortaya çıkarmış oluyoruz.

İnşallah kullanıldıkça da vatandaşımızın katılımı oldukça da bundaki memnuniyet oranı daha da yukarılara çıkacak."