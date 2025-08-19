Hastanelerde yeni dönem: Pilot uygulama yaygınlaşmaya başladı
Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından farklı illerde pilot olarak uygulanan "QR Kod Temizlik Uygulaması" yurt genelinde yaygınlaşmaya başladı.
Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, dijitalleşme adımlarına bir yenisini ekleyerek farklı illerde pilot olarak uygulanan "QR Kod Temizlik Uygulaması"nı hastanelerde temizlik süreçlerini daha hızlı ve etkin hale getirmek amacıyla ülke genelinde hayata geçiriyor.