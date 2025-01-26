Hastanenin acil çıkış kapıları kablo kanallarıyla kapatıldı
Bolu'da 36'sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını faciası sonrası alınan tedbirler tartışılmaya başlandı. Rize Devlet Hastanesi'nde yangın merdiveni kapılarının, hasta yakınlarının sigara içmeye çıktığı gerekçesiyle kablo kanalları vidalanarak kapatıldığı öne sürüldü. Durum tepkileri beraberinde getirdi. Sağlık Bakanlığı, yangın merdiveninin tekrar açıldığını duyurdu.
Bolu Kartalkaya'daki otelde 78 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangının ardından gözler yangın için alınan tedbirlere çevrildi.
İşletmeler, oteller, öğrenci yurtları gibi toplu hizmet veren alanlarda belediyeler tarafından sıkı denetimler başlatıldı.