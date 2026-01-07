Hastanenin ortasında "Canlı bombayım" diye bağırdı, kırmızı alarm verildi
07.01.2026 14:19
İHA, AA
Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hastanın "Canlı bombayım" diye bağırması üzerine kırmızı alarm verildi. İhbarın asılsız olduğu öğrenilirken şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı ortaya çıktı.
Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi’nde bulunan Hatay Eğitim ve Araştırması Hastanesi'nde korku dolu anlar yaşandı.
Hastanenin acil bölümde bir şüphelinin üzerinde bomba olduğunu söylemesi üzerine hastanede kırmızı alarm verildi.
Hastanede panik anları yaşanırken yoğun bakımdaki hastalar dışarı çıkarıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve çeşitli kurumlardan ekip sevk edildi. Çevredeyse Polis Özel Hareketleri güvenlik önlemi aldı.
Şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı ortaya çıktı.
Tedavi için hastaneye gelen vatandaşlar, kırmızı kodlu alarm üzerine panik yaşadıklarını söylediler.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hastanenin ruh sağlığı ve sinir hastalıkları bölümünde kaydı bulunan B.O.'nun üzerinde canlı bomba olduğunu iddia ettiği belirtildi.
Duruma anlık müdahale edildiği ve hastanede gerekli tedbirlerin hızlıca alındığı anlatılan açıklamada, "Yapılan incelemeler sonucunda ihbarın asılsız olduğu belirlenmiştir. Asılsız ihbarda bulunan ve kontrol altına alınan B.O. ile ilgili tahkikata başlanmıştır. Hastanemizde hizmet vermeyle ilgili herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.