Hastaneye gitmek için sözleşmişlerdi, kızı tarafından evde ölü bulundu

Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 79 Sokak'taki 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede meydana geldi.

İddiaya göre; M.K., 3 gün önce annesi Fatmana Karamık ile telefonda görüşerek hastaneye gitmek için sözleşti. Bu sabah M.K., erkek arkadaşı İ.K. ile annesinin evine gitti. Yedek anahtarla içeri giren M.K. ile İ.K., salonda Fatmana Karamık'ı kanlar içerinde yerde yatarken buldu.