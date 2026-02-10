Hastaneye götürmek yerine komşusuna bıraktı. Altı aylık Melisa bebek neden öldü?

Ölen bebeğin kimliği de yoktu.Yabancı uyruklu annenin ise 2022 yılında Türkiye'ye geldiği ve yasal kalış hakkının olmadığı belirlendi.

Bebeğini ateşi olmasına rağmen bırakan anne ve hastaneye götürmeyen komşusu kusurlu bulundu. Anne Linah Saisi ve komşu İsha Kamara "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" iddiasıyla tutuklandı.