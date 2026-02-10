Hastaneye götürmek yerine komşusuna bıraktı. Altı aylık Melisa bebek neden öldü?
10.02.2026 08:44
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'da altı aylık hasta bebeği komşusuna bıraktı, bebek havale geçirerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada anne ve bebeği emanet ettiği kişi tutuklandı. NTV'den Dilek Yaman Demir'in haberi...
Olay, İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. İddiaya göre, 6 aylık Melisa bebek hastaydı. Kenyalı anne Linah Sayisi, buna rağmen kızını komşusuna bıraktı.
Hastaneye götürülmeyen bebek havale geçirip hayatını kaybetti.
HASTANEYE GÖTÜRMESİ İÇİN PARA VERMİŞ
Adliyeye ifade veren baba bazı iddiaları da gündeme getirdi.
Baba, Melisa bebeğin hasta olduğunu, bebeği hastaneye götürmesi için para verdikten sonra Kenyalı anne Linah Sayisi'yi defalarca kez aradığını öne sürdü.
"ANNENİN OTURMA İZNİ YOK"
Melisa bebeğin babası, annesinin kızını sürekli başkalarına emanet ettiğini öne sürdü. Baba, "Bebeğin annesinin oturma izni yok. Bebek sayesinde aylık imza atıyordu." dedi.
ÖLEN BEBEĞİN DE KİMLİĞİ YOK
Ölen bebeğin kimliği de yoktu.Yabancı uyruklu annenin ise 2022 yılında Türkiye'ye geldiği ve yasal kalış hakkının olmadığı belirlendi.
Bebeğini ateşi olmasına rağmen bırakan anne ve hastaneye götürmeyen komşusu kusurlu bulundu. Anne Linah Saisi ve komşu İsha Kamara "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" iddiasıyla tutuklandı.