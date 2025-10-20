Hastaya "Geberirsin inşallah" deyip kalem fırlatan doktor hakkında soruşturma
Erzurum'da solunum sıkıntısı nedeniyle acil servise başvuran yüzde 95 engelli Cumhur Tunç'a doktor tarafından hakaret edildi, kalem fırlatıldı. Doktor hakkında soruşturma başlatıldı.
İlçede yaşayan KOAH hastası Cumhur Tunç, solunum sıkıntısı sebebiyle oksijen tedavisi için Horasan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne müracaat etti.
Küçük oğlu ile birlikte acile gelen Cumhur Tunç'un evraklarını dolduran Dr. K.Z.M., önündeki muayene evrakına not alarak "Öksürüğün var mı? Evde makine kullanıyor musun? Göğüs ağrın falan yok değil mi? Şeker hastalığın var mı? Kaç kilosun? İlaç kullanıyor musun?" gibi sorular yöneltti.