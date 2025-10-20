Hastaya "Geberirsin inşallah" deyip kalem fırlatan doktor hakkında soruşturma

Erzurum'da solunum sıkıntısı nedeniyle acil servise başvuran yüzde 95 engelli Cumhur Tunç'a doktor tarafından hakaret edildi, kalem fırlatıldı. Doktor hakkında soruşturma başlatıldı.

İlçede yaşayan KOAH hastası Cumhur Tunç, solunum sıkıntısı sebebiyle oksijen tedavisi için Horasan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne müracaat etti.

Küçük oğlu ile birlikte acile gelen Cumhur Tunç'un evraklarını dolduran Dr. K.Z.M., önündeki muayene evrakına not alarak "Öksürüğün var mı? Evde makine kullanıyor musun? Göğüs ağrın falan yok değil mi? Şeker hastalığın var mı? Kaç kilosun? İlaç kullanıyor musun?" gibi sorular yöneltti.

Doktorun sorularını oğlu yardımıyla cevaplandıran Cumhur Tunç, el işaretiyle oksijene ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bunun üzerine doktor K.Z.M., "Amca ben sormadan sana ilaç başlayamam. Beni bir dinle. Önce beni dinleyeceksin" deyince Tunç, "Ben KOAH hastasıyım. Bana hava ver." dedi.

Bunun üzerine Dr. K.Z.M. bu kez "Cevap vermek istemiyorsan beklersin. Bu nasıl bir şey. Oyun mu oynuyorum ben burada. Sana bekleyeceksin diyorum. Soru soruyorum sana, ona göre tedavine başlayacağım." diye konuştu.

HASTA UZAKLAŞTIRILDI, DOKTOR HAKARETLERİNE DEVAM ETTİ

Cumhur Tunç, rahatsızlığını ifade ederek "Bir hava vur" demesi üzerine doktor, hastaya "Yobaz" gibi ifadeler kullanarak hakaretlerini sürdürdü. Babasına edilen hakaretlere sinirlenen Tunç'un oğlu ise doktora tepki gösterdi.

Hastaya bakmayacağını söyleyerek elindeki kağıdı fırlatan K.Z.M., "Nereye gidersen git. Utanmaz. Ahlaksız ya. Oğlu da küfrediyor. Saygısızlara bak ya." dedi.

"GEBERİRSİN İNŞALLAH"

Sağlık çalışanlarına ısrarla oksijen talebini tekrarlayan Cumhur Tunç, oturduğu sandalyeyle bölgeden uzaklaştırıldı.

Hastanın ardından söylenmeye devam eden Dr. K.Z.M., "Nasıl bir pislik insanlar. Geri zekalı seni dinlemeden ben nasıl tedavine başlayayım. Geberirsin inşallah. Hakaretlere bak ya. O kadar saygısız insanlar olamaz yani. Sen ne kadar ahlaksız bir insansın. Ahlaksız bir çocuk da yetiştirmişsin." diye konuştu.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Tunç ailesi, acil serviste yaşanan olay sonrası Horasan Adliyesi'ne Dr. K.Z.M. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Soruşturmanın sürdüğü olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler soruşturmaya delil olarak sunuldu.

Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken İl Sağlık Müdürlüğü olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi.

