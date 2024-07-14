Hatalı sulamalar motosikletlilere tehlike saçıyor! "Refüj terörü yapılıyor"

Refüjlerdeki ağaç ve çimlerin hatalı sulanması nedeniyle yollara taşan sular yolu kayganlaştırıyor ve trafik kazalarına yol açıyor. Bahar ve yaz aylarında daha sık görülen refüjlerdeki hatalı sulamalar, özellikle görüş mesafesinin azaldığı akşam saatlerinde motosiklet sürücülerini ölümle yüz yüze getirebiliyor. Bu durumdan şikayetçi olan motosiklet sürücüleri, sürüş güvenliğini tehlikeye atan refüjlerdeki hatalı sulamalara karşı önlem alınmasını istiyor.

Hatalı sulamalar motosikletlilere tehlike saçıyor! "Refüj terörü yapılıyor" - 1

Refüjlerin hatalı sulanması sürüş ve trafik güvenliği açısından tehlike oluşturuyor. Özellikle motosiklet sürücülerinin uyaran sürüş eğitmenleri bu duruma karşı tedbir alınması gerektiğini ifade ediyor. Yaşanan olumsuz duruma karşı sosyal farkındalık yaratmak isteyen motosiklet sürücüsü Cumhur Kahrıman ise farklı yer ve zamanlardaki yanlış refüj sulamalarını motosikletiyle yaptığı yolculuklar esnasında kayıt altına aldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hatalı sulamalar motosikletlilere tehlike saçıyor! "Refüj terörü yapılıyor" - 2

"SÜRÜŞ GÜVENLİĞİNİ DAHA FAZLA ETKİLEYECEKTİR"

Refüjlerdeki yanlış sulamalardan dolayı sürüş güvenliğinin olumsuz bir şekilde etkilendiğini ifade eden motosiklet sürüş eğitmeni Barış Sucu “Bunu engellemek için iyi gözlem yapmamız çok önemli. Tabii ki sulama kanalları muhakkak olacak veya sulamalar olacaktır. Fakat gözlem yapıp hızımızı azaltıp çok fazla fren kullanmadan olabildiğince dik sürüşlere denk getirerek sürüş güvenliğini olumsuz etkilerini önüne geçebiliriz. Gece, görüş azaldığı için burada önüne geçebileceğimiz konulardan biri yine hızımızı azaltmak. Yani illa viraja geldiğimizde ıslak zemin olmayabilir.

Hatalı sulamalar motosikletlilere tehlike saçıyor! "Refüj terörü yapılıyor" - 3

Başka engeller de olabilir. Hızımızı azaltmamız bizim sürüş güvenliğimizi olumlu yönde etkileyecektir. Devletin kurumları ve belediyelerin de bu konuda biraz daha hassas davranmasını arzu ederiz. Bununla ilgili birtakım çalışmalar yapılabilir. Esasında bütün taşıtlar için risk içeren bir durum. Ama motosiklet tabii ki dengeyle hareket eden bir araç olduğu için sürüş güvenliğini daha da fazla etkileyecektir. Bununla ilgili kazaları duyuyoruz. İstemediğimiz konular ama yine bu konuyla ilgili eğitimlerin alınması gerekir. Sonuç itibariyle gözlem konusu bizim için çok değerli. Dalgın olmamak, planla hesaplı gitmek önceliğimiz. Ama tabii belediyeler ve devletin kurumları da bu konuda destek, yardımcı olurlarsa harika olur. Güvenli sürüşü elden bırakmama her motosiklet kullanıcısı için üstünde durduğumuz konu. Muhakkak araç hakimiyetlerini ileriye taşıyabilecek hakimiyet eğitimlerini tamamlamaları ve bununla ilgili donanım sahibi olmalarını öneriyoruz” diye konuştu.

Hatalı sulamalar motosikletlilere tehlike saçıyor! "Refüj terörü yapılıyor" - 4

"REFÜJ SULAMA ADI ALTINDA REFÜJ TERÖRÜ YAPILIYOR"

Refüj sulama adı altında refüj terörü yapıldığını söyleyen ve konuya dikkat çekmek için farklı yer ve zamanlarda sürüş güvenliğini tehlikeye atan yola taşan sulamaları kayıt altına alan motosiklet sürücüsü Cumhur Kahrıman, “Yollarımız ıslanıyor. Refüj sulama adı altında refüj terörü yapılıyor. Hem barajlarımız boşalıyor diye belediyeler halka duyuru yapıyor hem de inanılmaz derecede sıkıntılı bir şekilde yollarımız tamamen ıslanıyor. İki karış çimen sulanacak diye yollar tamamen göl oluyor. Biz sosyal medyada bununla alakalı bir çağrı yaptığımızda bir gece içinde yaklaşık 100 tane video geldi. Yollar göl olmuş. Ekipmana ulaşımın zor olduğu ve motorcuların lastiklerini bile değiştiremediği bir dönemde özellikle gece sulamaları motorcular için inanılmaz tehlike. Aynı zamanda araçlar için de tehlike. Çünkü yollar resmen göl oluyor. Lastik tutuşu tamamen kayboluyor ve kazalara sebep oluyor. Motorlar yavaş gitsin. Özellikle belediye yetkililerinin bu duruma dur demesi lazım. Personelini eğitmesi lazım. Özellikle yolların ıslanmaması lazım. Çünkü dünya olarak bir krize giriyoruz. Yolların ıslanması gerçekten büyük bir tehlike. Biz belediyelerin kurak bıraktığı topraklara motorcuları gömmek istemiyoruz. Belediyelerden bu konuyla alakalı daha hassas olmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

Hatalı sulamalar motosikletlilere tehlike saçıyor! "Refüj terörü yapılıyor" - 5

"BELEDİYELERİN BU TARZDA SULAMA YAPMALARI, SULAMANIN YOLA TAŞMASI SIKINTI"

Refüjlerin motosiklet sürücülerini büyük bir tehlikeye soktuğunu ifade eden sürücü Özay Koymalı ise, “Belediyelere defalarca kez bildirdik. Motorcular olarak şikayet ediyoruz. Dönüşte motorun lastikleri ince olduğu için en ufak bir ıslaklıkta bile kayma riski var. Kışın zaten bunun zorluğunu hava şartlarından dolayı çekiyoruz. Tabii o doğadan gelen bir şey. Fakat belediyelerin bu tarzda sulama yapmaları, sulamanın yola taşması sıkıntı. Yani biz sulamayı tabii ki de karşı değiliz. Sulamalar sayesinde çiçeklerimiz, bahçelerimiz yeşillenecek. Fakat yola taşmasın. Az önce yaşadım. E5’te su yola geliyor resmen. Suyu fışkırtmışlar. Yola taşıyor. Lütfen bununla ilgili bir çözüm bulunsun. Belediyelere sesleniyoruz” dedi.

"ÇARE BULUNMASINI İSTİYORUZ"

Veysi Sına da “Refüjlerdeki ıslaklık çok tehlike arz ediyor. Zaten bariyerler bizler için sıkıntı yaratıyor. O ıslaklık da daha çok tehlikeye neden oluyor. Bu konuda birçok sakatlık geçiren ve kaybettiğimiz dostlarımız da oluyor. Yani bunun bir önleminin artık alınmasını, çare bulunmasını istiyoruz. Sulama zamanında dubalarla oraların kapatılması olabilir. Suların oraya gelmemesi için köşelere su kanalları yapılabilir. Yani bu sıkıntıların bir an önce ortadan kaldırılması lazım. Çünkü daha fazla bir eş, dost, arkadaşlarımızı kaybetmek ya da sakat bırakmak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

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