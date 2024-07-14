Hatalı sulamalar motosikletlilere tehlike saçıyor! "Refüj terörü yapılıyor"

"BELEDİYELERİN BU TARZDA SULAMA YAPMALARI, SULAMANIN YOLA TAŞMASI SIKINTI"

Refüjlerin motosiklet sürücülerini büyük bir tehlikeye soktuğunu ifade eden sürücü Özay Koymalı ise, “Belediyelere defalarca kez bildirdik. Motorcular olarak şikayet ediyoruz. Dönüşte motorun lastikleri ince olduğu için en ufak bir ıslaklıkta bile kayma riski var. Kışın zaten bunun zorluğunu hava şartlarından dolayı çekiyoruz. Tabii o doğadan gelen bir şey. Fakat belediyelerin bu tarzda sulama yapmaları, sulamanın yola taşması sıkıntı. Yani biz sulamayı tabii ki de karşı değiliz. Sulamalar sayesinde çiçeklerimiz, bahçelerimiz yeşillenecek. Fakat yola taşmasın. Az önce yaşadım. E5’te su yola geliyor resmen. Suyu fışkırtmışlar. Yola taşıyor. Lütfen bununla ilgili bir çözüm bulunsun. Belediyelere sesleniyoruz” dedi.

"ÇARE BULUNMASINI İSTİYORUZ"



Veysi Sına da “Refüjlerdeki ıslaklık çok tehlike arz ediyor. Zaten bariyerler bizler için sıkıntı yaratıyor. O ıslaklık da daha çok tehlikeye neden oluyor. Bu konuda birçok sakatlık geçiren ve kaybettiğimiz dostlarımız da oluyor. Yani bunun bir önleminin artık alınmasını, çare bulunmasını istiyoruz. Sulama zamanında dubalarla oraların kapatılması olabilir. Suların oraya gelmemesi için köşelere su kanalları yapılabilir. Yani bu sıkıntıların bir an önce ortadan kaldırılması lazım. Çünkü daha fazla bir eş, dost, arkadaşlarımızı kaybetmek ya da sakat bırakmak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.