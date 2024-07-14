Hatalı sulamalar motosikletlilere tehlike saçıyor! "Refüj terörü yapılıyor"
Refüjlerdeki ağaç ve çimlerin hatalı sulanması nedeniyle yollara taşan sular yolu kayganlaştırıyor ve trafik kazalarına yol açıyor. Bahar ve yaz aylarında daha sık görülen refüjlerdeki hatalı sulamalar, özellikle görüş mesafesinin azaldığı akşam saatlerinde motosiklet sürücülerini ölümle yüz yüze getirebiliyor. Bu durumdan şikayetçi olan motosiklet sürücüleri, sürüş güvenliğini tehlikeye atan refüjlerdeki hatalı sulamalara karşı önlem alınmasını istiyor.
Refüjlerin hatalı sulanması sürüş ve trafik güvenliği açısından tehlike oluşturuyor. Özellikle motosiklet sürücülerinin uyaran sürüş eğitmenleri bu duruma karşı tedbir alınması gerektiğini ifade ediyor. Yaşanan olumsuz duruma karşı sosyal farkındalık yaratmak isteyen motosiklet sürücüsü Cumhur Kahrıman ise farklı yer ve zamanlardaki yanlış refüj sulamalarını motosikletiyle yaptığı yolculuklar esnasında kayıt altına aldı.