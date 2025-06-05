Hatay bayram namazı saati 2025: Hatay'da bayram namazı saat kaçta? (Diyanet Kurban Bayramı namazı vakitleri)

Hatay bayram namazı saati belli oldu. İslam alemi için birlik ve beraberliğin sembolü olan Kurban Bayramı’nda Müslümanlar, aynı safta bayram namazını eda edecek. Antakya, Altınözü, Arsuz, Belen, Defne, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı gibi ilçelerde yaşayanlar ise Kurban Bayramı namaz vakitlerine odaklandı. Bayram namazı, Kurban Bayramı’nın ilk günü 6 Haziran’da kılınacak. Peki, Hatay'da bayram namazı 2025 saat kaçta? İşte, Hatay bayram namazı saatleri…

Hatay bayram namazı saati 2025: Hatay'da bayram namazı saat kaçta? (Diyanet Kurban Bayramı namazı vakitleri) - 1

2025 Kurban Bayramı yaklaşırken, Hatay'da yaşayan vatandaşlar bayram sabahı kılınacak namazın saatini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelindeki bayram namazı vakitlerini resmi olarak yayımladı. Bu kapsamda "Hatay'da bayram namazı saat kaçta?" sorusu da en çok aratılan konular arasında yerini aldı. İşte Hatay için Diyanet verilerine göre bayram namazı vakti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hatay bayram namazı saati 2025: Hatay'da bayram namazı saat kaçta? (Diyanet Kurban Bayramı namazı vakitleri) - 2

HATAY'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet’in yayımladığı 2025 takvimine göre Kurban Bayramı’nın 1. günü bu yıl 6 Haziran Cuma gününe denk geliyor.

Buna göre; Hatay'da yaşayanlar için bayram namazı saat 05.51'de kılınacak.

Hatay bayram namazı saati 2025: Hatay'da bayram namazı saat kaçta? (Diyanet Kurban Bayramı namazı vakitleri) - 3

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2025

İllere göre değişiklik gösteren bayram namazı saatlerini Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu. Bayramın 1. günü olan 6 Haziran sabahı kılınacak olan namaz saatleri şöyle;

Adana: 05:52, Adıyaman: 05:39, Afyonkarahisar: 06:07, Ağrı: 05:15, Aksaray: 05:54,Amasya: 05:41 Ankara: 05:55, Antalya: 06.11, Ardahan: 05:13, Artvin: 05:16,Aydın: 06:20, Balıkesir: 06:16, Bartın: 05:53, Batman: 05:27 Bayburt: 05:25,Bilecik: 06:06 Bingöl: 05:27, Bitlis: 05:22 Bolu: 05:58, Burdur: 06:11,Bursa: 06:10, Çanakkale: 06:20, Çankırı: 05:50, Çorum: 05:45, Denizli: 06:15,Diyarbakır: 05:30 Düzce: 05:59, Edirne: 06:16, Elazığ: 05:33, Erzincan: 05:29,Erzurum: 05:21, Eskişehir: 06:05, Gaziantep: 05:44, Giresun: 05:30, Gümüşhane: 05:27,Hakkari: 05:17, Hatay: 05:51, Iğdır: 05:10, Isparta: 06:09 İstanbul: 06:08, İzmir: 06:22, Kahramanmaraş: 05:44, Karabük: 05:53, Karaman: 06:00, Kars: 05:12,Kastamonu: 05:48, Kayseri: 05:47, Kilis: 05:46, Kırıkkale: 05:53, Kırklareli: 06:13,Kırşehir: 05:52, Kocaeli: 06:05, Konya: 06:01, Kütahya: 06:08, Malatya: 05:37,Manisa: 06:20, Mardin: 05:30, Mersin: 05:55, Muğla: 06:20 Muş: 05:23,Nevşehir: 05:51, Niğde: 05:52, Ordu: 05:32, Osmaniye: 05:48, Rize: 05:22,Sakarya: 06:03, Samsun: 05:38, Şanlıurfa: 05:38, Siirt: 05:24, Sinop: 05:40,Şırnak: 05:22 Sivas: 05:39, Tekirdağ: 06:14, Tokat: 05:39, Trabzon: 05:25,Tunceli: 05:30, Uşak: 06:12, Van: 05:16, Yalova: 06:08, Yozgat: 05:47, Zonguldak: 05:55

DAHA FAZLA GÖSTER