Hatay bayram namazı saati 2025: Hatay'da bayram namazı saat kaçta? (Diyanet Kurban Bayramı namazı vakitleri)

2025 Kurban Bayramı yaklaşırken, Hatay'da yaşayan vatandaşlar bayram sabahı kılınacak namazın saatini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelindeki bayram namazı vakitlerini resmi olarak yayımladı. Bu kapsamda "Hatay'da bayram namazı saat kaçta?" sorusu da en çok aratılan konular arasında yerini aldı. İşte Hatay için Diyanet verilerine göre bayram namazı vakti.