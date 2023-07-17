Hatay, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir, Muğla, Adana ve Mersin'de orman yangını

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangını haberleri art arda geliyor. Hatay, Muğla, Adana, Tekirdağ, Balıkesir ile Çanakkale ve Mersin'deki dört ayrı noktada orman yangını çıktı. Adana, Hatay, Mersin ve Muğla’daki yangınlar kontrol altına alındı. Balıkesir, Tekirdağ ve Çanakkale'deki iki ayrı noktada alevlerle mücadele sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son bir haftada yangınlarla ilgili olarak 7 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 2’sinin tutuklandığını söyledi.

Hatay, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir, Muğla, Adana ve Mersin'de orman yangını - 1

Türkiye dün başlayan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Tekirdağ, Balıkesir ile Çanakkale'nin iki ayrı noktasındaki yangınlarla havadan ve karadan mücadele sürüyor.

Çanakkale'de yangın, rüzgarın da etkisiyle büyürken 6 köy için tahliye kararı alındı.

ADANA, MERSİN, HATAY VE MUĞLA'DAKİ YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Adana, Mersin, Hatay ve Muğla'daki orman yangınları ise kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Yangın bölgelerinde hava durumu: Rüzgar devam edecek mi?

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son bir haftada ülke genelinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili olarak 7 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 2’sinin tutuklandığını söyledi.

MSB: 16 TONLUK YANGIN BOMBASIYLA ÇALIŞMALARA DESTEK VERİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, devam eden yangınlara ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada,  Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 18 helikopter ve 2 uçağın farklı bölgelerdeki yangın söndürme çalışmalarına destek verdiği ifade edildi. Bakanlık, Hava Kuvvetleri’ne ait uçakların da havadan 16 tonluk yangın bombası atarak söndürme çalışmalarını desteklediğini açıkladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hatay, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir, Muğla, Adana ve Mersin'de orman yangını - 2

''HATAY'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA''

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın Belen ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında başlayan orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

VİDEO: Bölge halkı seferber oldu

Hatay, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir, Muğla, Adana ve Mersin'de orman yangını - 3

EVLERİNİN YANIŞINI İZLİYORLAR

Güzelyayla Mahallesi, Soğukoluk mevkiinde de yangın evlere ulaşmış durumda. Mahalle halkı, evlerinin yanışını tedirginlik içerisinde takip ediyor.

Mahallede yaşayan Seyyare Mursaloğlu, yaşanan yangının depremden sonra ikinci bir felaket olduğunu dile getirerek, “Dün 13.30'ta başladı yangın. Devletimiz her türlü önlemi aldı fakat çok büyük bir yangın. Bir yeri söndürüyorlar, başka bir yerde başlıyor. Çok üzgünüz, depremden sonra bu bizler için ikinci felaket oldu. Çok üzücü bir durum, burası ormanlık alan yayla, hemen hemen hepsi yandı. Akrabalarımızın evleri yandı, her türlü önlem alınıyor. Bütün yetkililere teşekkür ediyoruz. Çok zor.” dedi.

Hatay, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir, Muğla, Adana ve Mersin'de orman yangını - 4

ŞİDDETLİ RÜZGAR ALEVLERİ GÜÇLENDİRİYOR

Mahallede fırıncılık yapan Murat Ceylan, rüzgarın şiddetli olduğunu ve havanın kuru olduğuna dikkat çekerek, "Yangın, dün öğleden sonra başladı. Aşağıdan başladı, çok büyük söndürülemiyor. Devletin bütün imkanları burada ama söndürülemiyor. Rüzgar da şiddetli, hava da çok kuru. Söndürülen yer tekrar yanıyor. Evler zarar gördü, arabalar yandı ve insanlar kaçtı gitti" şeklinde konuştu.

VİDEO: Hatay'daki orman yangını 7 eve de sıçradı

Hatay, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir, Muğla, Adana ve Mersin'de orman yangını - 5

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ BELLİ OLDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, beraberindeki Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Yerlikaya, yangının, 2 kişinin bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesi için yaktıkları ateşin ormana sıçraması nedeniyle başladığını söyledi. Yerlikaya, bu kişilerin gözaltında olduğunu bildirdi.

Hatay, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir, Muğla, Adana ve Mersin'de orman yangını - 6

ÇANAKKALE'DEKİ YANGINDA 24 SAAT AŞILDI

Çanakkale'de rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kızılkeçili köyü yakınlarında dün saat 16.31'de başlayan yangına 6 uçak, 15 helikopter, 109 arazöz, 14 iş makinesi ve 543 personelle müdahale ediliyor.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çaba sarf ediyor.

Hatay, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir, Muğla, Adana ve Mersin'de orman yangını - 7

ALEVLER KEMEL KÖYÜ'NE YAKLAŞIYOR

Bölgede alevlerle mücadele aralıksız sürerken, alevler rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.

Hatay, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir, Muğla, Adana ve Mersin'de orman yangını - 8

KARAYOLU KAPATILDI, 6 KÖY BOŞALTILIYOR

Alevlerin Çanakkale-Çan karayoluna ulaşması üzerine, karayolu ulaşıma kapatıldı.

Vatandaşların geçmesine izin verilmezken, Çanakkale Valiliği yerleşim yerlerini tehdit eden 6 köyü boşaltma kararı aldı.

Hatay, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir, Muğla, Adana ve Mersin'de orman yangını - 9

Konu ile ilgili Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, “Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili, Yukarı Okçular, Musaköy, Özbek ve Kemel köyü civarında devam eden orman yangını rüzgarın etkisiyle şiddetini artırmıştır, havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam etmektedir. Kemel, Kayadere, Işıklar, Dörtyol, Kurşunlu ve Mareşal Fevzi Çakmak Köyleri ile Damyeri mevkiinde yaşayan vatandaşlarımızın can güvenliği açısından evlerini boşaltmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız, valiliğimizce tahsis edilen tesislerde misafir edileceklerdir. 112 ve UMKE Sağlık personelleri köylerde sağlık hizmetine devam etmektedir.” denildi.

Hatay, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir, Muğla, Adana ve Mersin'de orman yangını - 10

Çanakkale’nin Kızılkeçili köyünde alevlerle mücadele aralıksız sürerken bir yangın haberi de Ayvacık ilçesinden geldi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Tabaklar Köyü'ndeki ormanlık alanda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hatay, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir, Muğla, Adana ve Mersin'de orman yangını - 11

BALIKESİR'DE DE YANGIN ÇIKTI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Alyaka Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hatay, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir, Muğla, Adana ve Mersin'de orman yangını - 12

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Hatay, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir, Muğla, Adana ve Mersin'de orman yangını - 13

Yangına 76 personel, 13 arazöz, 2 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı ve 1 helikopterle müdahale ediliyor.

Hatay, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir, Muğla, Adana ve Mersin'de orman yangını - 14

TEKİRDAĞ'DA YANGIN BAŞLADI

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde de orman yangını çıktı.

Saat 16.00 sıralarında Deveciköy Kuştepe mevkisinde başlayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Müdürlüğü’ne bağlı 15 arazöz ile Malkara ilçesi ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Hatay, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir, Muğla, Adana ve Mersin'de orman yangını - 15

MERSİN'DEKİ YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Mersin’in Gülnar ilçesinde dün başlayan yangın ise kontrol altına alındı.

Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede yangına 2 uçak, 11 helikopter, 64 arazöz, 10 iş makinesi ve 327 personel müdahalede bulunuldu.

Bölgenin sarp arazi yapısı, yer ekiplerinin müdahalesini güçleştirdi.

Gülnar'daki yangının kontrol altına alınmasının ardından bu kez Mezitli ilçesinden yangın haberi geldi.

Hatay, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir, Muğla, Adana ve Mersin'de orman yangını - 16

Mezitli ilçesinde saat 12.30 sıralarında başlayan yangına 5 yangın söndürme helikopteri, yangın söndürme uçağı ile çok sayıda arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Hatay, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir, Muğla, Adana ve Mersin'de orman yangını - 17

ADANA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Adana'nın Karaisalı ilçesinde de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

Kelebek Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine alana, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, 2 helikopter, 12 arazöz, 5 su tankı, 3 iş makinesi ve 70 personelle alevlere müdahale etti.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hatay, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir, Muğla, Adana ve Mersin'de orman yangını - 18

DATÇA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Datça ilçesinde ise restoranda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Hızırşah Mahallesi Asardibi mevkisinde restoranda çıkan yangın önce makilik alana, daha sonra ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında 1 hektar zirai, makilik ve ormanlık alan zarar gördü.

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