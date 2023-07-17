Hatay, Çanakkale, Tekirdağ, Muğla, Adana ve Mersin’de orman yangını

EVLERİNİN YANIŞINI İZLİYORLAR

Güzelyayla Mahallesi, Soğukoluk mevkiinde de yangın evlere ulaşmış durumda. Mahalle halkı, evlerinin yanışını tedirginlik içerisinde takip ediyor.

Mahallede yaşayan Seyyare Mursaloğlu, yaşanan yangının depremden sonra ikinci bir felaket olduğunu dile getirerek, “Dün 13.30'ta başladı yangın. Devletimiz her türlü önlemi aldı fakat çok büyük bir yangın. Bir yeri söndürüyorlar, başka bir yerde başlıyor. Çok üzgünüz, depremden sonra bu bizler için ikinci felaket oldu. Çok üzücü bir durum, burası ormanlık alan yayla, hemen hemen hepsi yandı. Akrabalarımızın evleri yandı, her türlü önlem alınıyor. Bütün yetkililere teşekkür ediyoruz. Çok zor.” dedi.