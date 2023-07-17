Hatay, Çanakkale, Tekirdağ, Muğla, Adana ve Mersin’de orman yangını
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangını haberleri art arda geliyor. Hatay, Muğla, Adana, Tekirdağ ile Çanakkale ve Mersin’deki dört ayrı noktada orman yangını çıktı. Adana, Mersin ve Muğla’daki yangınlar kontrol altına alındı. Hatay, Tekirdağ ve Çanakkale’deki iki ayrı noktada alevlerle mücadele sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son bir haftada yangınlarla ilgili olarak 7 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 2’sinin tutuklandığını söyledi.
Türkiye dün başlayan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Hatay, Tekirdağ ile Çanakkale'nin iki ayrı noktasındaki yangınlarla havadan ve karadan mücadele sürüyor.
Çanakkale'de yangın, rüzgarın da etkisiyle büyürken 6 köy için tahliye kararı alındı.
ADANA, MERSİN VE MUĞLA'DAKİ YANGINLAR KONTROL ALTINDA
Adana, Mersin ve Muğla'daki orman yangınları ise kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Yangın bölgelerinde hava durumu: Rüzgar devam edecek mi?
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Öte yandan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son bir haftada ülke genelinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili olarak 7 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 2’sinin tutuklandığını söyledi.
MSB: 16 TONLUK YANGIN BOMBASIYLA ÇALIŞMALARA DESTEK VERİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, devam eden yangınlara ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 18 helikopter ve 2 uçağın farklı bölgelerdeki yangın söndürme çalışmalarına destek verdiği ifade edildi. Bakanlık, Hava Kuvvetleri’ne ait uçakların da havadan 16 tonluk yangın bombası atarak söndürme çalışmalarını desteklediğini açıkladı.