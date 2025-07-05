Hatay Dörtyol'da orman yangını kısmen kontrol altında

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yangın bölgesinde incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, dün 16.30 sularında ilçede başlayan orman yangına çok sayıda ekibin müdahale ettiğini söyledi.



Yer yer rüzgarın da şiddetiyle dün yangının farklı taraflara yöneldiğini belirten Masatlı, şöyle devam etti:



"Geceden bu tarafa yapmış olduğumuz çalışmalar sonucu çok şükür şu an itibarıyla yangın kısmen kontrol altına alınmış, ateşin enerjisi düşmüş, yer yer de soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangın 8 farklı noktada bölgemizi etkilemiştir. Bu yangında şu ana kadar 8 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, diğer taraftan 440'tan fazla aracımız ve bin 200'den fazla da personelimiz görev almıştır. Tabii yangının yayılım hızına bağlı olarak Dörtyol ilçemizde 8, Payas ilçemizde de 3 yerleşim birimi boşaltılmıştır. Şu ana kadar 1980 hane boşaltılmış, yaklaşık 5 bin 300 vatandaşımız da tahliye edilmiştir.".

Vali Masatlı, yangının çıkış nedeniyle ilgili emniyet ve jandarmanın gerekli çalışmaları sürdürdüğünü kaydetti.