Hatay Dörtyol'da orman yangını kısmen kontrol altında

Hatay'da alevlerle mücadele var. Dörtyol ilçesinde dün öğleden sonra başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Hatay Dörtyol'da orman yangını kısmen kontrol altında - 1

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

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Hatay Dörtyol'da orman yangını kısmen kontrol altında - 2

Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca sürdü.

Hatay Dörtyol'da orman yangını kısmen kontrol altında - 3

HAVADAN MÜDAHALE TEKRAR BAŞLADI

404 araç ve bin 100 personel ile karadan sürdürülen çalışmalara günün aydınlanması ile havadan tekrar başlandı.

Hatay Dörtyol'da orman yangını kısmen kontrol altında - 4

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yangın bölgesinde incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, dün 16.30 sularında ilçede başlayan orman yangına çok sayıda ekibin müdahale ettiğini söyledi.

Yer yer rüzgarın da şiddetiyle dün yangının farklı taraflara yöneldiğini belirten Masatlı, şöyle devam etti:

"Geceden bu tarafa yapmış olduğumuz çalışmalar sonucu çok şükür şu an itibarıyla yangın kısmen kontrol altına alınmış, ateşin enerjisi düşmüş, yer yer de soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangın 8 farklı noktada bölgemizi etkilemiştir. Bu yangında şu ana kadar 8 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, diğer taraftan 440'tan fazla aracımız ve bin 200'den fazla da personelimiz görev almıştır. Tabii yangının yayılım hızına bağlı olarak Dörtyol ilçemizde 8, Payas ilçemizde de 3 yerleşim birimi boşaltılmıştır. Şu ana kadar 1980 hane boşaltılmış, yaklaşık 5 bin 300 vatandaşımız da tahliye edilmiştir.".

Vali Masatlı, yangının çıkış nedeniyle ilgili emniyet ve jandarmanın gerekli çalışmaları sürdürdüğünü kaydetti.

Hatay Dörtyol'da orman yangını kısmen kontrol altında - 5

9 YAYLA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Dün Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüş, 9 yayla tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

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