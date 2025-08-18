Hatay Havalimanı'nın yeniden açılış tarihi belli oldu
Hatay Havalimanı'ndaki onarım çalışmaları tamamlanmak üzere. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 1 Ağustos'da uçuşlara kapatılan havalimanının 1 Eylül'de yeniden uçuşlara açılacağını söyledi.
Hatay Havalimanı'ndaki onarım çalışmalarında sona gelindi.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, onarım ve gelişim çalışmaları nedeniyle 1 Ağustos'ta yolcu trafiğine kapatılan Hatay Havalimanı'nın 1 Eylül itibarıyla tekrar uçuşlara açılacağını bildirdi.
Masatlı, havalimanında yaptığı basın açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin havalimanına da ciddi ölçüde zarar verdiğini söyledi.
Havalimanının, aldığı hasara rağmen ekiplerin özverili ve koordineli çalışmaları sayesinde hizmet vermeye devam ettiğini belirten Masatlı, sınırlı kapasiteye rağmen uçuş operasyonlarının başarıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.