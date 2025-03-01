Hatay için iftar vakti 1 Mart (Hatay İmsakiye 2025): Hatay imsak vakti, iftar vakti ve teravih namazı saatleri
Hatay'da iftara ne kadar kaldığı oruç ibadetini yerine getirenlerin gündeminde. 2025 Ramazan ayı dolayısıyla sofralar bereketlendi ve renklendi. Aileler sahur ve iftar sofralarında buluşuyor. 1 Mart orucu için niyet eden Hataylılar, ''Hatay'da ezan saat kaçta okunacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Hatay'da iftar saat kaçta açılacak, teravih namazı ne zaman kılınacak?
Üç ayların sonuncusu Ramazan, Hatay'da da umutla ve heyecanla karşılandı. Bereketin, dayanışma ve birliğin simgesi Ramazan ayında akşam ezanları ile oruçlar açılıyor. Diyanet imsakiye takvimine göre bu sene onbir ayın sultanı 29 gün sürecek. Müslümanlar, Ramazan boyunca imsak ve iftar vakitlerini araştırıyor olacak. İşte, Hatay imsak saati ve iftar vakti...