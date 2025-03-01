Hatay için iftar vakti 1 Mart (Hatay İmsakiye 2025): Hatay imsak vakti, iftar vakti ve teravih namazı saatleri

Üç ayların sonuncusu Ramazan, Hatay'da da umutla ve heyecanla karşılandı. Bereketin, dayanışma ve birliğin simgesi Ramazan ayında akşam ezanları ile oruçlar açılıyor. Diyanet imsakiye takvimine göre bu sene onbir ayın sultanı 29 gün sürecek. Müslümanlar, Ramazan boyunca imsak ve iftar vakitlerini araştırıyor olacak. İşte, Hatay imsak saati ve iftar vakti...