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Hatay için iftar vakti 1 Mart (Hatay İmsakiye 2025): Hatay imsak vakti, iftar vakti ve teravih namazı saatleri

Hatay'da iftara ne kadar kaldığı oruç ibadetini yerine getirenlerin gündeminde. 2025 Ramazan ayı dolayısıyla sofralar bereketlendi ve renklendi. Aileler sahur ve iftar sofralarında buluşuyor. 1 Mart orucu için niyet eden Hataylılar, ''Hatay'da ezan saat kaçta okunacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Hatay'da iftar saat kaçta açılacak, teravih namazı ne zaman kılınacak?

Hatay için iftar vakti 1 Mart (Hatay İmsakiye 2025): Hatay imsak vakti, iftar vakti ve teravih namazı saatleri - 1

Üç ayların sonuncusu Ramazan, Hatay'da da umutla ve heyecanla karşılandı. Bereketin, dayanışma ve birliğin simgesi Ramazan ayında akşam ezanları ile oruçlar açılıyor. Diyanet imsakiye takvimine göre bu sene onbir ayın sultanı 29 gün sürecek. Müslümanlar, Ramazan boyunca imsak ve iftar vakitlerini araştırıyor olacak. İşte, Hatay imsak saati ve iftar vakti...

TÜRKİYE HABERLERİ

Hatay için iftar vakti 1 Mart (Hatay İmsakiye 2025): Hatay imsak vakti, iftar vakti ve teravih namazı saatleri - 2

HATAY İFTAR SAATİ 1 MART

Hatay'da 1 Mart günü oruçlar saat 18:37'de açılmış olacak.

HATAY İMSAKİYE 2025

Hatay için iftar vakti 1 Mart (Hatay İmsakiye 2025): Hatay imsak vakti, iftar vakti ve teravih namazı saatleri - 3

HATAY TERAVİH NAMAZI SAATİ

1 Mart Hatay teravih namazı saat 19:50'da eda edilecek.

Altınözü Sahur Vakti

Arsuz Sahur Vakti

Belen Sahur Vakti

Dörtyol Sahur Vakti

Erzin Sahur Vakti

Hassa Sahur Vakti

Hatay Sahur Vakti

İskenderun Sahur Vakti

Kırıkhan Sahur Vakti

Kumlu Sahur Vakti

Payas Sahur Vakti

Reyhanlı Sahur Vakti

Samandağ Sahur Vakti

Yayladağı Sahur Vakti

Antakya Sahur Vakti

Defne Sahur Vakti

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