Hatay için tehlike çanları çalıyor... Barajdaki su seviyesi yüzde 6'ya düştü
24.11.2025 09:38
İHA
Kuraklık, Hatay'da da etkilerini gösterirken kentin içme suyunu karşılayan Karaçay Barajı'nda su seviyesi yüzde 6 seviyesine düştü.
Tüm yurtta etkili olan kuraklık Hatay'da da yüzünü gösterdi.
Yağışlı havasıyla bilinen ve Amanos Dağı'nın eteklerinde olmasıyla su bereketinin yaşandığı Hatay'da bu yıl kuraklık yaşanıyor.
SON 65 YILIN EN KURAK DÖNEMİ
Kış ve ilkbahar mevsiminde yeteri kadar yağış almayan kentte meteoroloji verilerine göre son 65 yılın en kurak dönemi yaşanıyor.
Geçen yıla oranla yağış oranında yüzde 64 azalmanın yaşandığı kentte, Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinin içme suyu ihtiyacını sağlayan Karaçay kuruma noktasına geldi.
Ağustos ayında barajda su seviyesi yüzde 18 iken kasım sonu itibarıyla barajdaki su seviyesi yüzde 6'ya düştü.
Kuraklık nedeniyle su seviyesinde ciddi düşüş olan Karaçay Barajı'ndaki son durum havadan görüntülendi.