Hatay için tehlike çanları çalıyor... Barajdaki su seviyesi yüzde 6'ya düştü

Kış ve ilkbahar mevsiminde yeteri kadar yağış almayan kentte meteoroloji verilerine göre son 65 yılın en kurak dönemi yaşanıyor.

Geçen yıla oranla yağış oranında yüzde 64 azalmanın yaşandığı kentte, Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinin içme suyu ihtiyacını sağlayan Karaçay kuruma noktasına geldi.