Hatay, Mersin, Adana ve Çanakkale’de orman yangını (Mersin Gülnar’daki yangın kontrol altında)

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangını haberleri art arda geliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mersin’in Gülnar ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Yumaklı, Hatay, Çanakkale ve Adana'daki yangınlarla mücadelenin ise sürdüğünü söyledi. Öte yandan Mersin'in Mezitli ilçesindeki yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin yangınlara havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Hatay, Mersin, Adana ve Çanakkale’de orman yangını (Mersin Gülnar’daki yangın kontrol altında) - 1

Türkiye dün başlayan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Hatay, Mersin, Çanakkale ve Adana’daki yangınlara müdahale aralıksız sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mersin’in Gülnar ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Bakan Yumaklı, Hatay, Çanakkale, Adana ve Mersin’in Mezitli ilçelerindeki yangınları kontrol altına alma çalışmalarının ise sürdüğünü açıkladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hatay, Mersin, Adana ve Çanakkale’de orman yangını (Mersin Gülnar’daki yangın kontrol altında) - 2

HATAY’DA SÖNDÜRME UÇAKLARI VE HELİKOPTERLER DEVREDE

Hatay'ın Belen ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Soğukoluk Mahallesi'nde ormanlık alandaki yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme uçağı ve helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.

İKİ MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Müftüler ve Güzelyayla mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edilirken, alevler 7 ev ve 4 araca zarar verdi. Yangının yol açtığı duman, yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Antakya ilçesinde de gökyüzünü kapladı.

Hatay, Mersin, Adana ve Çanakkale’de orman yangını (Mersin Gülnar’daki yangın kontrol altında) - 3

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ BELLİ OLDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, beraberindeki Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Yerlikaya, yangının, 2 kişinin bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesi için yaktıkları ateşin ormana sıçraması nedeniyle başladığını söyledi. Yerlikaya, bu kişilerin gözaltında olduğunu bildirdi.

Hatay, Mersin, Adana ve Çanakkale’de orman yangını (Mersin Gülnar’daki yangın kontrol altında) - 4

MERSİN GÜLNAR'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Mersin'in Gülnar ilçesinde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan, rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine de yayılan yangına müdahale gece boyunca sürdü.

Gece görüşlü helikopterlerin de görev yaptığı bölgeye, sabahın ilk ışıklarıyla takviye ekipler sevk edildi.

Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede yangına 2 uçak, 11 helikopter, 64 arazöz, 10 iş makinesi ve 327 personel müdahalede bulunuldu. Bölgenin sarp arazi yapısı, yer ekiplerinin müdahalesini güçleştirdi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Hatay, Mersin, Adana ve Çanakkale’de orman yangını (Mersin Gülnar’daki yangın kontrol altında) - 5

MERSİN MEZİTLİ'DE YANGIN BAŞLADI

Gülnar ilçesindeki yangının kontrol altına alınmasının ardından bu kez Mezitli'den bir orman yangını haberi geldi.

Cemilli mevkisindeki ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine alana, 5 yangın söndürme helikopteri, yangın söndürme uçağı ile çok sayıda arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Hatay, Mersin, Adana ve Çanakkale’de orman yangını (Mersin Gülnar’daki yangın kontrol altında) - 6

ÇANAKKALE’DE YANGIN 22 SAATTİR SÜRÜYOR

Çanakkale'de dün başlayan ve 22 saattir süren orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kızılkeçili köyü yakınlarında dün saat 16.31'de başlayan yangına gün doğumuyla helikopter ve uçaklarla müdahale yoğunlaştı.

Hatay, Mersin, Adana ve Çanakkale’de orman yangını (Mersin Gülnar’daki yangın kontrol altında) - 7

RÜZGAR ŞİDDETLENDİ ALEVLER İLERLEMEYE BAŞLADI

Yangın bölgesinde rüzgar öğle saatlerinde yeniden hızlanmaya başladı. 

Havadan 8 helikopter ve 4 uçak, karadan da 77 arazöz, 14 iş makinesi, su ikmal araçları ve 374 personel ile çok sayıda destek ekibiyle alevler söndürülmeye çalışılıyor.

Hatay, Mersin, Adana ve Çanakkale’de orman yangını (Mersin Gülnar’daki yangın kontrol altında) - 8

ADANA'DA YANGIN BAŞLADI

Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kelebek Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine alana, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, 2 helikopter, 12 arazöz, 5 su tankı, 3 iş makinesi ve 70 personelle alevlere müdahale ediyor.

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