Hatay, Mersin, Adana ve Çanakkale’de orman yangını (Mersin Gülnar’daki yangın kontrol altında)

HATAY’DA SÖNDÜRME UÇAKLARI VE HELİKOPTERLER DEVREDE

Hatay'ın Belen ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Soğukoluk Mahallesi'nde ormanlık alandaki yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme uçağı ve helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.

İKİ MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Müftüler ve Güzelyayla mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edilirken, alevler 7 ev ve 4 araca zarar verdi. Yangının yol açtığı duman, yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Antakya ilçesinde de gökyüzünü kapladı.