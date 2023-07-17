Hatay, Mersin, Adana ve Çanakkale’de orman yangını (Mersin Gülnar’daki yangın kontrol altında)
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangını haberleri art arda geliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mersin’in Gülnar ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Yumaklı, Hatay, Çanakkale ve Adana'daki yangınlarla mücadelenin ise sürdüğünü söyledi. Öte yandan Mersin'in Mezitli ilçesindeki yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin yangınlara havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Türkiye dün başlayan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
Hatay, Mersin, Çanakkale ve Adana’daki yangınlara müdahale aralıksız sürüyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mersin’in Gülnar ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını söyledi.
Bakan Yumaklı, Hatay, Çanakkale, Adana ve Mersin’in Mezitli ilçelerindeki yangınları kontrol altına alma çalışmalarının ise sürdüğünü açıkladı.