Hatay, Mersin ve Çanakkale’de orman yangını (Alevlerle mücadele sürüyor)
Türkiye’de dün 19 noktada orman yangını çıktı. Yangınların 16’sı söndürülürken, Hatay, Mersin ve Çanakkale’deki yangınlarda alevlerle mücadele sürüyor. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Hatay’daki yangında alevler 7 ev ve 4 araca zarar verdi. Mersin’de ise sarp arazi alevlerle mücadeleyi zorlaştırıyor. Çanakkale’de ise tedbir amaçlı 1 köy boşaltıldı.
Türkiye dün başlayan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Dün başlayan 19 yangından 16’sı söndürüldü. Hatay, Mersin ve Çanakkale’de ise alevlerle mücadele sürüyor.
HATAY’DA SÖNDÜRME UÇAKLARI VE HELİKOPTERLER DEVREDE
Hatay'ın Belen ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Soğukoluk Mahallesi'nde ormanlık alandaki yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme uçağı ve helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.