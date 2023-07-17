Hatay, Mersin ve Çanakkale’de orman yangını (Alevlerle mücadele sürüyor)

Türkiye dün başlayan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Dün başlayan 19 yangından 16’sı söndürüldü. Hatay, Mersin ve Çanakkale’de ise alevlerle mücadele sürüyor.

HATAY’DA SÖNDÜRME UÇAKLARI VE HELİKOPTERLER DEVREDE

Hatay'ın Belen ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Soğukoluk Mahallesi'nde ormanlık alandaki yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme uçağı ve helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.