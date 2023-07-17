Hatay, Mersin ve Çanakkale’de orman yangını (Alevlerle mücadele sürüyor)

Türkiye’de dün 19 noktada orman yangını çıktı. Yangınların 16’sı söndürülürken, Hatay, Mersin ve Çanakkale’deki yangınlarda alevlerle mücadele sürüyor. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Hatay’daki yangında alevler 7 ev ve 4 araca zarar verdi. Mersin’de ise sarp arazi alevlerle mücadeleyi zorlaştırıyor. Çanakkale’de ise tedbir amaçlı 1 köy boşaltıldı.

Hatay, Mersin ve Çanakkale’de orman yangını (Alevlerle mücadele sürüyor) - 1

Türkiye dün başlayan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Dün başlayan 19 yangından 16’sı söndürüldü. Hatay, Mersin ve Çanakkale’de ise alevlerle mücadele sürüyor.

HATAY’DA SÖNDÜRME UÇAKLARI VE HELİKOPTERLER DEVREDE

Hatay'ın Belen ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Soğukoluk Mahallesi'nde ormanlık alandaki yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme uçağı ve helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hatay, Mersin ve Çanakkale’de orman yangını (Alevlerle mücadele sürüyor) - 2

İKİ MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Müftüler ve Güzelyayla mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edilirken, alevler 7 ev ve 4 araca zarar verdi. Yangının yol açtığı duman, yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Antakya ilçesinde de gökyüzünü kapladı.

Hatay, Mersin ve Çanakkale’de orman yangını (Alevlerle mücadele sürüyor) - 3

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ BELLİ OLDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, beraberindeki Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Yerlikaya, yangının, 2 kişinin bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesi için yaktıkları ateşin ormana sıçraması nedeniyle başladığını söyledi. Yerlikaya, bu kişilerin gözaltında olduğunu bildirdi.

Hatay, Mersin ve Çanakkale’de orman yangını (Alevlerle mücadele sürüyor) - 4

MERSİN’DE SARP ARAZİ MÜDAHALEYİ GÜÇLEŞTİRİYOR

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan, rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine yayılan yangına müdahale gece boyunca sürdü. Gece görüşlü helikopterlerin de görev yaptığı bölgeye, sabahın ilk ışıklarıyla takviye ekipler sevk edildi.

Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Bölgenin sarp arazi yapısı, yer ekiplerinin müdahalesini güçleştiriyor.

Hatay, Mersin ve Çanakkale’de orman yangını (Alevlerle mücadele sürüyor) - 5

MERSİN VALİSİ PEHLİVAN: BAZI MAHALLELER BOŞALTILDI, 5 EV ZARAR GÖRDÜ

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da sosyal medya hesabından yangınla ilgili açıklamada, dün 16.50 sıralarında başladığını belirtti.

Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğünün bilgisini veren Pehlivan, şöyle devam etti:

"Kavakoluğu Mahallesi'nde 5 ev yangında kullanılamaz hale gelmiştir. Can kaybımız yoktur. Hava kararana kadar 10 helikopterin, hava karardıktan sonra gece görüşlü 3 helikopterin de söndürme çalışmalarına katıldığı, halihazırda devam etmekte olan yangına arazöz, itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA'lardan oluşan 78 yangın söndürme aracı, 66 iş makinesi, 539 personel müdahale etmektedir."

Hatay, Mersin ve Çanakkale’de orman yangını (Alevlerle mücadele sürüyor) - 6

Pehlivan, bazı mahallelerin tedbiren boşaltıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"51 hane ve 78 nüfustan oluşan Kavakoluğu, 85 hane ve 172 nüfustan oluşan Korucuk, 160 hane ve 278 nüfustan oluşan Çavuşlar, 77 hane ve 109 nüfustan oluşan Tepe mahallesi jandarma ekipleri tarafından tahliye edilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları için Gülnar Anadolu Lisesinin pansiyonu tahsis edilmiştir."

Pehlivan, yangını söndürme çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini bildirdi.

Hatay, Mersin ve Çanakkale’de orman yangını (Alevlerle mücadele sürüyor) - 7

ÇANAKKALE’DE YANGIN 19 SAATTİR SÜRÜYOR

Çanakkale'de dün başlayan ve 19 saattir süren orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kızılkeçili köyü yakınlarında dün saat 16.31'de başlayan yangına gün doğumuyla helikopter ve uçaklarla müdahale yoğunlaştı. Havadan 13 helikopter ve 5 uçak, karadan da 60 arazöz, 19 su ikmal aracı, dozerler ve çok sayıda destek ekibiyle alevler söndürülmeye çalışılıyor.

Hatay, Mersin ve Çanakkale’de orman yangını (Alevlerle mücadele sürüyor) - 8

BAKAN YARDIMCILARI BÖLGEDE

Dün rüzgarın etkisiyle yayılan alevler nedeniyle 211 nüfuslu Kemel köyü tedbir amaçlı olarak boşaltılmış, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki de bölgeye gelerek Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve beraberindeki heyetle incelemelerde bulunmuştu.

Hatay, Mersin ve Çanakkale’de orman yangını (Alevlerle mücadele sürüyor) - 9
Hatay, Mersin ve Çanakkale’de orman yangını (Alevlerle mücadele sürüyor) - 10
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