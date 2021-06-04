Hatay şehidi, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi

Hatay'da kaza yapan askeri araçta şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Halit Altun, memleketi Mardin'de Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.

DHA 04.06.2021 - 15:58

Hatay şehidi, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi - 1
Hatay'da kaza yapan askeri araçta şehit olan 2 askerden biri olan Ulaştırma Uzman Çavuş Halit Altun (28), düzenlenen uğurlama töreninin ardından, toprağa verilmek üzere memleketi Mardin'in Midyat ilçesine gönderildi.
Hatay şehidi, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi - 2
Mardin Havalimanı'nda karşılanan şehit Altun'un cenazesi, konvoyla Midyat'a bağlı kırsal Şenköy Mahallesi'ne götürüldü.
Hatay şehidi, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi - 3
Burada, düzenlenen cenaze törenine, Vali ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, 70'inci Mekanize Piyade Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, Midyat Garnizon Komutanı Albay Türker Tuna, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile şehidin yakınları katıldı.
Hatay şehidi, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi - 4
Cenazede şehidin annesi Aliya Altun Kürtçe ağıtlar yaktı.
Hatay şehidi, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi - 5
Kılınan cenaze namazının ardından şehit Altun'un cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Hatay şehidi, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi - 6
Hatay şehidi, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi - 7
Hatay şehidi, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi - 8
Hatay şehidi, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi - 9
Hatay şehidi, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi - 10
Hatay şehidi, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi - 11
Hatay şehidi, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi - 12
Hatay şehidi, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi - 13

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