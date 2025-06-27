Hatay TOKİ kentsel dönüşüm kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Kırıkhan-İskenderun canlı kura bilgileri
Hatay'da Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan 256 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek. Peki, Hatay (Kırıkhan-İskenderun) TOKİ kentsel dönüşüm kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Hatay’da Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yürütülen afet konutu projelerinde önemli bir aşama daha geride bırakılıyor. Kırıkhan ve İskenderun ilçelerinde inşa edilen toplam 256 yeni konut için kura çekimi heyecanı başladı. Noter huzurunda gerçekleşecek kura çekilişiyle hak sahipleri belirlenecek ve konutlar yeni sahipleriyle buluşacak.