Hatay TOKİ kentsel dönüşüm kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Kırıkhan-İskenderun canlı kura bilgileri

Hatay'da Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan 256 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek. Peki, Hatay (Kırıkhan-İskenderun) TOKİ kentsel dönüşüm kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Hatay TOKİ kentsel dönüşüm kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Kırıkhan-İskenderun canlı kura bilgileri - 1

Hatay’da Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yürütülen afet konutu projelerinde önemli bir aşama daha geride bırakılıyor. Kırıkhan ve İskenderun ilçelerinde inşa edilen toplam 256 yeni konut için kura çekimi heyecanı başladı. Noter huzurunda gerçekleşecek kura çekilişiyle hak sahipleri belirlenecek ve konutlar yeni sahipleriyle buluşacak.


TÜRKİYE HABERLERİ

Hatay TOKİ kentsel dönüşüm kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Kırıkhan-İskenderun canlı kura bilgileri - 2

Kırıkhan, İskenderun 11 ve İskenderun 12 etaplarına ait kura çekilişleri, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Böylece süreci takip etmek isteyen vatandaşlar, kura çekimini anlık olarak izleyebilecek.

Kura sonuçları ve hak sahibi asil-yedek listeleri ise e-Devlet sistemi üzerinden AFAD platformunda erişime açılacak. Bu çekilişle birlikte Hatay genelinde teslim edilen konut ve iş yerleri dahil toplam bağımsız bölüm sayısı 250 bin 636’ya ulaşmış olacak.

Hatay TOKİ kentsel dönüşüm kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Kırıkhan-İskenderun canlı kura bilgileri - 3

HATAY KIRIKHAN İSKENDERUN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

KIRIKHAN

Kırıkhan 11 (Tuba Sitesi) Projesi kapsamında Cumhuriyet Mahallemizde inşa edilen 124 konutun kura çekim programı 27 Haziran 2025 Cuma günü saat 10.00’da gerçekleştirilecektir.

Konut sahibi olacak vatandaşlarımızın belirleneceği kura çekimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın YouTube kanalından canlı yayınla takip edilebilecektir.

Hatay TOKİ kentsel dönüşüm kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Kırıkhan-İskenderun canlı kura bilgileri - 4

İSKENDERUN

Saat 11.00’de, İsmet İnönü Mahallesinde tamamlanan İskenderun 11 Projesi kapsamında (Uğur Evler Sitesi) 60 konutun,

Saat 12.00’de Mustafa Kemal Mahallesinde yer alan İskenderun 12 Projesi kapsamında 72 konutun hak sahipleri kura çekimi ile belirlenecektir.

Kura çekimlerini Başkanlığımızın YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz.

Hatay TOKİ kentsel dönüşüm kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Kırıkhan-İskenderun canlı kura bilgileri - 5

Süreç belirtilen web sitesinden takip edilebilecek olup aynı zamanda kura sonucu Hatay Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ve İskenderun Çay Mahallesi 5 Temmuz Caddesi No: 5 (Kaymakamlık Ek Hizmet Binası) adresinde bulunan Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisinde askıya çıkarılacaktır.

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