Hatay TOKİ kentsel dönüşüm kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Kırıkhan-İskenderun canlı kura bilgileri

Kırıkhan, İskenderun 11 ve İskenderun 12 etaplarına ait kura çekilişleri, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Böylece süreci takip etmek isteyen vatandaşlar, kura çekimini anlık olarak izleyebilecek.



Kura sonuçları ve hak sahibi asil-yedek listeleri ise e-Devlet sistemi üzerinden AFAD platformunda erişime açılacak. Bu çekilişle birlikte Hatay genelinde teslim edilen konut ve iş yerleri dahil toplam bağımsız bölüm sayısı 250 bin 636’ya ulaşmış olacak.