Hatay TOKİ kentsel dönüşüm kura sonuçları nasıl öğrenilir? (TOKİ Kırıkhan - İskenderun isim listesi sorgulama)

TOKİ İSİM LİSTESİ SORGULAMA

Kura sonuçları ve hak sahibi asil-yedek listeleri ise e-Devlet sistemi üzerinden AFAD platformunda erişime açılacak. Bu çekilişle birlikte Hatay genelinde teslim edilen konut ve iş yerleri dahil toplam bağımsız bölüm sayısı 250 bin 636’ya ulaşmış olacak.