Hatay TOKİ kentsel dönüşüm kura sonuçları nasıl öğrenilir? (TOKİ Kırıkhan - İskenderun isim listesi sorgulama)
Hatay'da Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan konutların hak sahipleri belirlendi. Kırıkhan ve İskenderun ilçelerinde inşa edilen toplam 256 yeni konut için kura çekimi canlı olarak gerçekleştirildi. Peki, Hatay (Kırıkhan - İskenderun) TOKİ kentsel dönüşüm kura sonuçları nasıl öğrenilir?
Hatay’da Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından hayata geçirilen afet konutu projelerinde önemli bir aşama daha tamamlandı. Toplam 256 konut için gerçekleştirilen kura çekimiyle hak sahipleri belirlendi.