Hatay TOKİ kentsel dönüşüm kura sonuçları nasıl öğrenilir? (TOKİ Kırıkhan - İskenderun isim listesi sorgulama)

Hatay'da Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan konutların hak sahipleri belirlendi. Kırıkhan ve İskenderun ilçelerinde inşa edilen toplam 256 yeni konut için kura çekimi canlı olarak gerçekleştirildi. Peki, Hatay (Kırıkhan - İskenderun) TOKİ kentsel dönüşüm kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Hatay TOKİ kentsel dönüşüm kura sonuçları nasıl öğrenilir? (TOKİ Kırıkhan - İskenderun isim listesi sorgulama) - 1

Hatay’da Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından hayata geçirilen afet konutu projelerinde önemli bir aşama daha tamamlandı. Toplam 256 konut için gerçekleştirilen kura çekimiyle hak sahipleri belirlendi.


TÜRKİYE HABERLERİ

Hatay TOKİ kentsel dönüşüm kura sonuçları nasıl öğrenilir? (TOKİ Kırıkhan - İskenderun isim listesi sorgulama) - 2

Kura çekimi canlı yayınla Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın YouTube kanalı üzerinden paylaşıldı. İsmi açıklanan hak sahipleri, kısa süre içerisinde Hatay Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nde askıya çıkarılacak isim listeleriyle resmi olarak da duyurulacak.

Hatay TOKİ kentsel dönüşüm kura sonuçları nasıl öğrenilir? (TOKİ Kırıkhan - İskenderun isim listesi sorgulama) - 3

TOKİ İSİM LİSTESİ SORGULAMA

Kura sonuçları ve hak sahibi asil-yedek listeleri ise e-Devlet sistemi üzerinden AFAD platformunda erişime açılacak. Bu çekilişle birlikte Hatay genelinde teslim edilen konut ve iş yerleri dahil toplam bağımsız bölüm sayısı 250 bin 636’ya ulaşmış olacak.

Hatay TOKİ kentsel dönüşüm kura sonuçları nasıl öğrenilir? (TOKİ Kırıkhan - İskenderun isim listesi sorgulama) - 4

İSİM LİSTELERİNİN İLAN EDİLECEĞİ ADRESLER

Kırıkhan 11 – Tuba Sitesi projesi isim listesi sonuçları, Kırıkhan Mimar Sinan Mahallesi 767. Sokak No: 69 (Kırıkhan Belediyesi Başkanlık Binası Zemin Kat) adresinde,

Hatay TOKİ kentsel dönüşüm kura sonuçları nasıl öğrenilir? (TOKİ Kırıkhan - İskenderun isim listesi sorgulama) - 5

İskenderun 11 ve İskenderun 12 projelerinin sonuçları ise İskenderun Çay Mahallesi 5 Temmuz Caddesi No: 5 (Kaymakamlık Ek Hizmet Binası) adresinde bulunan Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisinde askıya çıkarılacak.

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