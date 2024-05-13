Hatay ve Adana’da şiddetli yağış: 4 konteyner kentte su baskını yaşandı, suya gömülen otomobilde 2 kişi yaralandı

Adana ve Hatay’da şiddetli yağış sonrası su baskınları yaşandı. Adana’da çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı. Hatay’da yollar göle döndü. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, NTV yayınında kentteki 4 konteyner kentte aşırı yağış kaynaklı su baskını yaşandığı bilgisini verdi. Dörtyol ilçesinde yağış nedeniyle taşan dere suları, bir köprüyü kısmen yıktı. O esnada köprüden geçmekte olan bir otomobil suya gömüldü, araçtaki 2 kişi yaralandı.

Hatay ve Adana’da şiddetli yağış: 4 konteyner kentte su baskını yaşandı, suya gömülen otomobilde 2 kişi yaralandı - 1

Hatay’da dün başlayan sağanak bugün de aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Aşırı yağış nedeniyle Antakya ve Defne ilçelerinde dereler taştı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. 

Yolda mahsur kalan bir araç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hatay ve Adana’da şiddetli yağış: 4 konteyner kentte su baskını yaşandı, suya gömülen otomobilde 2 kişi yaralandı - 2

NTV yayınına katılan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, şu ana kadar 181 ihbar aldıklarını, bunların tamamına müdahale ettiklerini söyledi.

Vali Masatlı, kentteki 4 konteyner kentte de yağmur kaynaklı su baskını yaşandığını bildirdi. Masatlı, bu konteyner kentlerde yaşayan vatandaşların güvenli alanlara alındığını açıkladı.

Hatay ve Adana’da şiddetli yağış: 4 konteyner kentte su baskını yaşandı, suya gömülen otomobilde 2 kişi yaralandı - 3

Yağışın aralıklarla devam ettiği kentte, Dörtyol ilçesinden geçen dere taştı.

Gece saatlerinde dere üzerinde bulunan Dörttaş Köprüsü bir aracın geçtiği esnada kısmi olarak çöktü.

Hatay ve Adana’da şiddetli yağış: 4 konteyner kentte su baskını yaşandı, suya gömülen otomobilde 2 kişi yaralandı - 4

Çökmenin etkisiyle araç içerisindeki 2 kişiyle birlikte sel sularına kapıldı.

Araçta bulunan 1 kişi kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken 1 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen 2 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Hatay ve Adana’da şiddetli yağış: 4 konteyner kentte su baskını yaşandı, suya gömülen otomobilde 2 kişi yaralandı - 5

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Kentin altyapısının depremlerde hasar aldığını kaydeden Öntürk, "Ortaya çıkan alt yapı eksikliğinin farkındayız. Hemşerilerimizden bu konuda biraz sabır rica ediyoruz. Önceliğimiz şehrimizin alt yapısını güçlendirmek. İlk iş olarak da bunları hızlı bir şekilde başlatacağız ve alt yapıyı çok iyi bir profile getirmenin gayretinde olacağız." diye konuştu.

Hatay ve Adana’da şiddetli yağış: 4 konteyner kentte su baskını yaşandı, suya gömülen otomobilde 2 kişi yaralandı - 6

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Valiliğin yazılı açıklamasında, Vali Mustafa Masatlı başkanlığında kriz masası oluşturularak, İl AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla toplantı yapıldığı belirtildi.

Hatay ve Adana’da şiddetli yağış: 4 konteyner kentte su baskını yaşandı, suya gömülen otomobilde 2 kişi yaralandı - 7

Açıklamada, "İlimizde etkili olan şiddetli yağış sonrasında gelen ihbarlara yönelik yapılan müdahaleler ile ortaya çıkan olumsuzlukların bertaraf edilmesi için Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımıza ait toplam 315 araç ve 666 personel ile çok yönlü devam eden çalışmalar ele alınıp değerlendirildi." ifadesi kullanıldı.

Hatay ve Adana’da şiddetli yağış: 4 konteyner kentte su baskını yaşandı, suya gömülen otomobilde 2 kişi yaralandı - 8

ADANA

Adana'da aralıklarla etkisini sürdüren sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda araçlar mahsur kaldı, bazı ağaçlar devrildi.

Hatay ve Adana’da şiddetli yağış: 4 konteyner kentte su baskını yaşandı, suya gömülen otomobilde 2 kişi yaralandı - 9

Sağanak nedeniyle merkez Seyhan ilçesindeki Alparslan Türkeş, Türkmenbaşı ve Ali Bozdoğanoğlu bulvarları ile Kıyıboyu Caddesi'nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Hatay ve Adana’da şiddetli yağış: 4 konteyner kentte su baskını yaşandı, suya gömülen otomobilde 2 kişi yaralandı - 10

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

Hatay ve Adana’da şiddetli yağış: 4 konteyner kentte su baskını yaşandı, suya gömülen otomobilde 2 kişi yaralandı - 11

İtfaiye ekipleri su birikintisi olan bölgelerde rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etmeye çalıştı.

Belediye ekiplerinin yollardaki suyun tahliyesi için çalışmalarının devam ettiği kentte yağış aralıklarla devam ediyor.

Hatay ve Adana’da şiddetli yağış: 4 konteyner kentte su baskını yaşandı, suya gömülen otomobilde 2 kişi yaralandı - 12

ERZURUM

Erzurum'da hortum nedeniyle birçok ev ile tadilat aşamasındaki bir okulun çatısı uçtu, enerji iletim hattı zarar gördü.

Aziziye ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde çıkan hortum, birçok yapının çatılarının uçmasına neden oldu.

Hatay ve Adana’da şiddetli yağış: 4 konteyner kentte su baskını yaşandı, suya gömülen otomobilde 2 kişi yaralandı - 13

Hortumun etkisiyle çatılardan kopan çok sayıda sac, yol kenarlarındaki otomobillerin üzerine düşerek hasar oluşturdu. Yüksek gerilim hattının kopması nedeniyle mahallenin bazı bölümlerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Çok sayıda evin yanı sıra ahır ve tadilattaki bir okulun çatısı ile ağaçlara zarar veren hortumun ardından bölgeye gelen ekipler, enerji iletim hattındaki arızayı gidermek için çalışmalara başladı.

Hortum anı ve çatılardan kopan sac parçalarının uçuşması, cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

AFAD ve elektrik arıza ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Hatay ve Adana’da şiddetli yağış: 4 konteyner kentte su baskını yaşandı, suya gömülen otomobilde 2 kişi yaralandı - 14

AFAD'DAN AÇIKLAMA

İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Söğütlü Mahallesi'ndeki hortum neticesinde herhangi bir can kaybı yok. İlk belirlemelere göre 7 ev, 1 okul, 3 sera, 3 araç ve arıcılık yapanların peteklerinde hasar meydana geldi. Pasinler ilçesine bağlı Gölciğez ve Kevenlik mahallelerinde de hortum meydana geldi. Can kaybı yok fakat evlerde ve ahırlarda maddi hasar meydana geldi. Mahallelerdeki durum hakkında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü bilgilendirilmiştir."

Hatay ve Adana’da şiddetli yağış: 4 konteyner kentte su baskını yaşandı, suya gömülen otomobilde 2 kişi yaralandı - 15

6 KİŞİ YAYLADA MAHSUR KALDI

Şiddetli yağış Erzincan’da da etkili oldu.

Kemah ilçesindeki Aydos yaylasına çıkanlar, derelerde yükselen su seviyesi nedeniyle bölgede mahsur kaldı.

Telefonla durumu ekiplere bildiren 6 kişi, AFAD tarafından kurtarıldı.

Vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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