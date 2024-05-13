Hatay ve Adana’da şiddetli yağış: 4 konteyner kentte su baskını yaşandı, suya gömülen otomobilde 2 kişi yaralandı

Açıklamada, "İlimizde etkili olan şiddetli yağış sonrasında gelen ihbarlara yönelik yapılan müdahaleler ile ortaya çıkan olumsuzlukların bertaraf edilmesi için Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımıza ait toplam 315 araç ve 666 personel ile çok yönlü devam eden çalışmalar ele alınıp değerlendirildi." ifadesi kullanıldı.