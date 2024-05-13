Hatay ve Adana’da şiddetli yağış: 4 konteyner kentte su baskını yaşandı, suya gömülen otomobilde 2 kişi yaralandı
Adana ve Hatay’da şiddetli yağış sonrası su baskınları yaşandı. Adana’da çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı. Hatay’da yollar göle döndü. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, NTV yayınında kentteki 4 konteyner kentte aşırı yağış kaynaklı su baskını yaşandığı bilgisini verdi. Dörtyol ilçesinde yağış nedeniyle taşan dere suları, bir köprüyü kısmen yıktı. O esnada köprüden geçmekte olan bir otomobil suya gömüldü, araçtaki 2 kişi yaralandı.
Hatay’da dün başlayan sağanak bugün de aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Aşırı yağış nedeniyle Antakya ve Defne ilçelerinde dereler taştı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yolda mahsur kalan bir araç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.