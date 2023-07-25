Hatay ve İzmir'de orman yangını

Türkiye, yangınlarla mücadele ediyor. Hatay’ın Antakya ilçesinde evlere yakın bir noktada başlayan orman yangınına ekipler karadan ve havadan müdahale ederken vatandaşların tahliyesine de başlandı. Öte yandan bir yangın haberi de İzmir'den geldi. Kemalpaşa'da çıkan orman yangını kontrol altına alınırken Menemen ilçelerinde çıkan yangına ise 2 uçak, 5 helikopter ile havadan, 13 arazöz 6 su ikmal ve 1 dozer ile karadan müdahale ediyor.

Hatay ve İzmir'de orman yangını - 1

Yangın, Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hatay ve İzmir'de orman yangını - 2

Yangın evlere yakın bir noktada olması sebebiyle vatandaşlar evlerinden tahliye edilmeye başlandı.

Hatay ve İzmir'de orman yangını - 3

İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme uçağı, 9 helikopter, 10 arazöz ile Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Hatay ve İzmir'de orman yangını - 4

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Hatay ve İzmir'de orman yangını - 5

İZMİR

İzmir'in Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, Kemalpaşa'daki yangın hızlı müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Hatay ve İzmir'de orman yangını - 6

İlk yangın saat 14.06 sıralarında Kemalpaşa'ya bağlı Hamzababa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı.

14.20 sıralarında ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangında, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere 2 uçak, 5 helikopter ile havadan, 13 arazöz 6 su ikmal ve 1 dozer ile karadan müdahale ediyor.

Hatay ve İzmir'de orman yangını - 7

Diğer yangın ise Menemen Ayvacık Mahallesi'nde saat 14.18 sıralarında meydana geldi. 14.23'te ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına da orman ekipleri 2 uçak 1 helikopter, 6 arazöz 2 su ikmal ve 1dozer ile müdahale ediyor.

Hatay ve İzmir'de orman yangını - 8

KEMALPAŞA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Kemalpaşa'daki yangın kontrol altına alınırken hava araçlarının tümü Menemen'e yönlendirildi. Menemen'deki alevlere 2 uçak, 6 helikopter, 13 arazöz, 6 su ikmal ve 2 dozer ile müdahale sürüyor.

Hatay ve İzmir'de orman yangını - 9
Hatay ve İzmir'de orman yangını - 10
Hatay ve İzmir'de orman yangını - 11
Hatay ve İzmir'de orman yangını - 12
Hatay ve İzmir'de orman yangını - 13
Hatay ve İzmir'de orman yangını - 14
Hatay ve İzmir'de orman yangını - 15
Hatay ve İzmir'de orman yangını - 16
Hatay ve İzmir'de orman yangını - 17
Hatay ve İzmir'de orman yangını - 18
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