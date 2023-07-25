Hatay ve İzmir'de orman yangını
Türkiye, yangınlarla mücadele ediyor. Hatay’ın Antakya ilçesinde evlere yakın bir noktada başlayan orman yangınına ekipler karadan ve havadan müdahale ederken vatandaşların tahliyesine de başlandı. Öte yandan bir yangın haberi de İzmir'den geldi. Kemalpaşa'da çıkan orman yangını kontrol altına alınırken Menemen ilçelerinde çıkan yangına ise 2 uçak, 5 helikopter ile havadan, 13 arazöz 6 su ikmal ve 1 dozer ile karadan müdahale ediyor.
Yangın, Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi mevkiinde meydana geldi.