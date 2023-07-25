Hatay ve İzmir'de orman yangını

Diğer yangın ise Menemen Ayvacık Mahallesi'nde saat 14.18 sıralarında meydana geldi. 14.23'te ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına da orman ekipleri 2 uçak 1 helikopter, 6 arazöz 2 su ikmal ve 1dozer ile müdahale ediyor.