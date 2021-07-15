Hatay ve Mersin'de orman yangını

Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınına müdahale sürerken, bir yangın haberi de Hatay'ın Hassa ilçesinden geldi. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü iki kentte alevlerle mücadeleye devam ediyor.

Anadolu Ajansı 15.07.2021 - 23:47 | Son Güncelleme : 16.07.2021 - 03:10

Hatay ve Mersin'de orman yangını - 1

MERSİN

Mersin'in Aydıncık ilçesinde Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Hatay ve Mersin'de orman yangını - 2
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteri ve arazözler ile Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi yangına müdahale ediyor.
Hatay ve Mersin'de orman yangını - 3
Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Hatay ve Mersin'de orman yangını - 4

HATAY

Antakya'daki Habib-i Neccar Dağı ile Hassa'daki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Hatay ve Mersin'de orman yangını - 5
Her iki ilçedeki yangınlara, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.
Hatay ve Mersin'de orman yangını - 6

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün çıkan ve karadan müdahale devam eden Mersin'in Aydıncık ve Hatay'ın Hassa ilçelerindeki orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Hatay ve Mersin'de orman yangını - 7
Hatay ve Mersin'de orman yangını - 8
Hatay ve Mersin'de orman yangını - 9
Hatay ve Mersin'de orman yangını - 10
Hatay ve Mersin'de orman yangını - 11
Hatay ve Mersin'de orman yangını - 12
Hatay ve Mersin'de orman yangını - 13
Hatay ve Mersin'de orman yangını - 14
Hatay ve Mersin'de orman yangını - 15
Hatay ve Mersin'de orman yangını - 16
Hatay ve Mersin'de orman yangını - 17
Hatay ve Mersin'de orman yangını - 18
Hatay ve Mersin'de orman yangını - 19
Hatay ve Mersin'de orman yangını - 20
Hatay ve Mersin'de orman yangını - 21
Hatay ve Mersin'de orman yangını - 22
Hatay ve Mersin'de orman yangını - 23
Hatay ve Mersin'de orman yangını - 24
Hatay ve Mersin'de orman yangını - 25
Hatay ve Mersin'de orman yangını - 26
Hatay ve Mersin'de orman yangını - 27

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