Hatay'da 11 araç birbirine gitti, karayolu savaş alanına döndü: 11 yaralı

19.01.2026 09:14

AA

Hatay'da 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza Belen ilçesinde meydana geldi.

Belen-İskenderun karayolunun Halilbey Mahallesi mevkisinde buzlanan yolda 4 TIR, 3 otomobil, cip, kamyonet, panelvan ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Kazada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla Belen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

