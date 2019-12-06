Hatay'da ''1800 yıllık tarihi camiye metal çatı'' iddialarına yanıt

Devam eden Ala Cami koruma ve onarım çalışmalarının onaylı projeler doğrultusunda yürütüldüğünü belirten Yıldıran, şunları kaydetti:

"Örtünün, yapının orijinalliğine olumsuz bir etkisi söz konusu değildir. Yapının iklim koşullarına daha fazla maruz kalmaması amacıyla yıllar sonrası çalışma imkanı veren koruma amaçlı geri dönüşümlü ve hafif bir örtüdür. Araştırmalarda kesin bilgilere ulaşılamadığından, buranın değeri ve önemine binaen yapının asli unsuru olacak şekilde yapı elemanı eklenmesinden özellikle kaçınılmıştır. Cami işlevi ile mozaik alanların korunması ve sergilenmesi birlikte düşünülerek çalışma yürütülmüştür. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak vakıf eserleri üzerine taşıdığımız misyonun farkındayız"