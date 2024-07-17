Hatay’da 269 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans davasında tutuklu sanık duruşma sırasında kalp krizi geçirdi

4 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ ARANIYOR

Yıkımın ardından müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, yapı denetim şirketinin yetkilisi Mehmet Haşim Eraslan, yapı denetim şirketinin müdürü ve şirket ortaklarından Bülent Seküçoğlu ile kontrol elemanı Önder Artun bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak suçundan tutuklandı.

Yapı denetim şirketinin yetkililerinden A.K, inşaat teknikeri İ.D. ve şantiye şefi B.M. tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Firar eden müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun’un kardeşi ve rezidansın statik proje sorumlusu, şantiye şefi ve şirket ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun ise kırmızı bültenle aranıyor.