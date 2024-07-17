Hatay’da 269 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans davasında tutuklu sanık duruşma sırasında kalp krizi geçirdi
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılarak 269 kişiye mezar olan Hatay’daki Rönesans Rezidans’a ilişkin yargılama sürüyor. Davanın bugün görülen duruşmasında, binayı inşa eden şirketin tutuklu ortaklarından Bülent Seküçoğlu, duruşma sırasında kalp krizi geçirdi. Seküçoğlu, duruşmaya verilen arada hastaneye kaldırıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde Hatay’da, Rönesans Rezidans da yıkıldı.
Rezidansta Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, milli hentbolcu Cemal Kütahya’nın da aralarında olduğu, 269 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı.