Hatay'da 4 farklı noktada orman yangını

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 4 farklı noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Anadolu Ajansı 30.07.2020 - 15:18

Hatay'da 4 farklı noktada orman yangını - 1
Hatay'da Amanos Dağları eteklerindeki Alahan Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanın 4 farklı noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Hatay'da 4 farklı noktada orman yangını - 2

İhbar üzerine bölgeye, 4 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, 20 arazöz, 2 dozer, 10 su tankı ve çok sayıda yer ekibi sevk edildi.

Yangın çıkan 4 farklı noktanın birbirlerine yakın oldukları gözlendi. 

Hatay'da 4 farklı noktada orman yangını - 3
Havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Yangının yerleşim yerlerine yakın olduğu fakat henüz tehdit etmediği bildiriliyor.
Hatay'da 4 farklı noktada orman yangını - 4
Hatay'da 4 farklı noktada orman yangını - 5
Hatay'da 4 farklı noktada orman yangını - 6

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