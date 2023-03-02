Hatay'da araç mezarlığı

Depremin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'ın Antakya ve Samandağ ilçelerinde enkazdan çıkarılan hasarlı araçları toplamak için oluşturulan 3 alan, araç mezarlığı oluşturdu.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük deprem, yüzlerce artçı sarsıntı, 21 Şubat'taki Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçeleri merkezli depremler ile büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da binlerce araç da enkaz altında kaldı.

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Antakya ve Samandağ'daki enkaz kaldırma çalışmalarında moloz yığınlarının arasından çıkarılan araçlar, çekicilerle bölgede belirlenen 3 hasarlı araç toplama alanına taşınıyor.

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Araç mezarlığına dönüşen alanlarda büyük hasar almış yüzlerce araç bulunuyor.

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Üzerlerinde enkazdaki beton parçalarından kalıntıların da bulunduğu araçların birçoğunun ağır hasarlı olduğu görüldü.

Hatay'da araç mezarlığı - 5

Deprem nedeniyle hasar almış araçların toplandığı alanlar, polis ve askeri personel tarafından korunuyor.

Hatay'da araç mezarlığı - 6

Birçoğu ağır hasarlı araçlar arasında tamir edilebilecek düzeyde olanlar, sahiplerince çekiciyle alınarak bölgeye yakın sanayi tesislerine gönderiliyor.

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Bölgede oluşturulan 3 alanda çekicilerle enkazdan çıkarılan araçların taşınma işlemlerine devam ediliyor.

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