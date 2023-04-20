Hatay'da buruk bayram

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin en çok yıkıma ve can kaybına neden olduğu Hatay’da Ramazan Bayramı arifesinde mezarlık ziyaretleri başladı.
Özellikle, depremde hayatını kaybedenler için oluşturulmuş mezarlıklarda yoğunluk oluştu.
Hayatını kaybedenlerin kabirlerini ziyaret edenler, çiçekler ekip, düzenlemeler yaptı.
Dualar okuyan vatandaşlar, mezar başlarında gözyaşı döktü.
Depremde enkaz altından kurtarılan ancak bazı uzuvlarını kaybeden depremzedeler de hayatını kaybeden akrabalarının mezarlarını ziyaret etti.
Numaralanan bazı mezarların düzenlenerek, mezar taşları yerleştirildiği görüldü.
Öte yandan, mezar taşlarında ve numara tahtalarında, depremde hayatını kaybedenlere ait özel eşyalar dikkat çekti.