Hatay'da buruk bayram

Hatay'da depremde hayatını kaybedenler için oluşturulan mezarlıklarda, Ramazan Bayramı arifesinde yoğunluk oluştu.

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Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin en çok yıkıma ve can kaybına neden olduğu Hatay’da Ramazan Bayramı arifesinde mezarlık ziyaretleri başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

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Özellikle, depremde hayatını kaybedenler için oluşturulmuş mezarlıklarda yoğunluk oluştu.

Hatay'da buruk bayram - 3

Hayatını kaybedenlerin kabirlerini ziyaret edenler, çiçekler ekip, düzenlemeler yaptı.

Hatay'da buruk bayram - 4

Dualar okuyan vatandaşlar, mezar başlarında gözyaşı döktü.

Hatay'da buruk bayram - 5

Depremde enkaz altından kurtarılan ancak bazı uzuvlarını kaybeden depremzedeler de hayatını kaybeden akrabalarının mezarlarını ziyaret etti.

Hatay'da buruk bayram - 6

Numaralanan bazı mezarların düzenlenerek, mezar taşları yerleştirildiği görüldü.

Hatay'da buruk bayram - 7

Öte yandan, mezar taşlarında ve numara tahtalarında, depremde hayatını kaybedenlere ait özel eşyalar dikkat çekti.

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Hatay'da buruk bayram - 9
Hatay'da buruk bayram - 10
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Hatay'da buruk bayram - 14
Hatay'da buruk bayram - 15
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