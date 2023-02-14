Hatay'da büyük yıkım | Antakya yok oldu

Enkazda eli sıkıştığı için 2 parmağını kaybettiğini anlatan Berber, "Ekipler enkazda çalışıyor. 'Bir umut' diye bekliyoruz. Dua ediyoruz. Bütün Antakya için ağlıyorum, üzülüyorum, dua ediyorum. Allah vatandaşların da buradaki ekiplerin de yardımcısı olsun." dedi.