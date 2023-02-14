Hatay'da büyük yıkım | Antakya yok oldu

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı iki depremden en fazla etkilenen illerin başında Hatay geliyor. Hatay'da arama kurtarma faaliyetleri devam ederken Antakya'da büyük yıkım gözler önüne serildi.

Hatay'da büyük yıkım | Antakya yok oldu - 1

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı.

İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Hatay'da büyük yıkım | Antakya yok oldu - 2

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye gelen yerli ve yabancı ekipler, kentin çeşitli mahallerinde çalışmalarına devam ediyor.

Hatay'da büyük yıkım | Antakya yok oldu - 3

Hatay'ın Antakya ilçesinde de çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü.

Hatay'da büyük yıkım | Antakya yok oldu - 4

Teknik cihazlarla dinlemelerin yapıldığı, zaman zaman da arama kurtarma köpeklerinin aramalara destek verdiği kentte, bir yandan enkaz kaldırma işlemleri gerçekleştiriliyor.

Hatay'da büyük yıkım | Antakya yok oldu - 5

Ekipler, Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde yıkılan Madenoğlu Apartmanı'nın enkazında dün akşam saatlerinde ses teması kurulmasının ardında başlatılan kurtarma çalışmasını da sürdürüyor.

Hatay'da büyük yıkım | Antakya yok oldu - 6

15 AYLIK KIZINI KAYBEDEN BABA: BÜTÜN ANTAKYA İÇİN AĞLIYORUM

Cebrail Mahallesi'ndeki enkazdan 35 saat sonra çıkarılan restoran işletmecisi Serdar Berber, enkazdan 7 yaşındaki oğlu Muhammet ve eşi Manav ile çıktığını ancak 15 aylık kızı Milay'ın vefat ettiğini, 83 yaşındaki annesi Nadire'nin ise yıkıntılar altında olduğunu söyledi.

Hatay'da büyük yıkım | Antakya yok oldu - 7

Enkazda eli sıkıştığı için 2 parmağını kaybettiğini anlatan Berber, "Ekipler enkazda çalışıyor. 'Bir umut' diye bekliyoruz. Dua ediyoruz. Bütün Antakya için ağlıyorum, üzülüyorum, dua ediyorum. Allah vatandaşların da buradaki ekiplerin de yardımcısı olsun." dedi.

Hatay'da büyük yıkım | Antakya yok oldu - 8

İşte Antakya'da son durum...

Hatay'da büyük yıkım | Antakya yok oldu - 9
Hatay'da büyük yıkım | Antakya yok oldu - 10
Hatay'da büyük yıkım | Antakya yok oldu - 11
Hatay'da büyük yıkım | Antakya yok oldu - 12
Hatay'da büyük yıkım | Antakya yok oldu - 13
Hatay'da büyük yıkım | Antakya yok oldu - 14
Hatay'da büyük yıkım | Antakya yok oldu - 15
Hatay'da büyük yıkım | Antakya yok oldu - 16
Hatay'da büyük yıkım | Antakya yok oldu - 17
Hatay'da büyük yıkım | Antakya yok oldu - 18
Hatay'da büyük yıkım | Antakya yok oldu - 19
Hatay'da büyük yıkım | Antakya yok oldu - 20
Hatay'da büyük yıkım | Antakya yok oldu - 21

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